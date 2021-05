Nadciąga 600-konny Kirowiec K8!

Obecnie w Polsce oferowane są dwie gamy modelowe ciągników Kirowiec: K5 oraz K7 i legitymują się one mocą od 250 do 428 KM. Rosyjscy inżynierowie nie powiedzieli jednak ostatniego słowa i właśnie zapowiadają model K8 o mocy aż 600 KM!

Rosyjski producent ciągników Kirowiec - Peterburgsky Traktorny Zavod zapowiedział właśnie rozpoczęcie prac nad zupełnie nowym modelem K8. Co o nim wiemy na ten moment?

Rosyjskie 600 KM

Z informacji, do jakich dotarliśmy wynika, iż zakład produkcyjny aktualnie rozpoczyna prace nad nowym modelem kołowego ciągnika rolniczego o mocy ok 600 KM. Okrojone na ten moment informacje mówią o wyposażeniu go w automatyczną skrzynie biegów.

Prawdopodobnie ciągniki K8 otrzymają nową generację silników z Tutaev Motor Plant, wyposażoną w żeliwną głowicę, elektroniczny układ sterowania i wydajniejszy układ chłodzenia.

Czy Kirowiec K8 otrzyma design z powodzeniem stosowany w modelach K5 oraz K7? fot. mat. prasowe

Jak się okazuje, pierwszy ciągnik ma zostać wyprodukowany jeszcze w tym roku, jednak na seryjną produkcję przyjdzie nam poczekać do 2022 r.

Możemy się również spodziewać, iż model K8 pod względem wizualnym będzie kontynuował nową koncepcję graficzną, która z powodzeniem została zastosowana już w modelach K5 oraz K8.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to wówczas Kirowiec K8 awansowałby do pierwszej piątki najmocniejszych ciągników rolniczych oferowanych w Polsce.