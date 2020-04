Nadjeżdża nowy Massey Ferguson 7800S

Massey Ferguson serii 7700S jest dostępny na rynku od 2018 r., a tak naprawdę to można powiedzieć, że od 2012 kiedy do sprzedaży wprowadzone zostały modele 7600. Czas najwyższy więc na następcę.

W ubiegłym roku pisaliśmy o tajemniczym prototypie ciągnika MF. Dzisiaj z dużym prawdopodobieństwem możemy napisać, że jest to nowa seria 7800S. Wiemy o niej coraz więcej, pojawiły się także kolejne zdjęcia. Premierowa maszyna miała zostać oficjalnie zaprezentowana na tegorocznych listopadowych targach SIMA w Paryżu, ale wobec panoszącej się aktualnie pandemii koronawirusa zostały one już oficjalnie przełożone na luty 2020.

Co nowego?

Aktualna generacja MF 7700S to tak naprawdę dwukrotnie (2015 i 2018 r.) zmodernizowana, m.in. ze względu na zaostrzane normy emisji spalin i regulacje bezpieczeństwa, linia 7600. Można wybierać pomiędzy ośmioma modelami z 6-cio cylindrowymi silnikami o mocach maksymalnych 155 – 250 KM (175 – 280 KM z systemem zarządzania mocą silnika EPM) i skrzyniami biegów semi-powershift Dyna-6 oraz bezstopniową Dyna-VT.

Następna odsłona, czyli opisywana i oznakowana zapewne zgodnie z polityką firmy jako 7800S, zostanie powiększona najprawdopodobniej o ciągnik o mocy maksymalnej z EPM 330 KM. Silniki AGCO Power oczywiście pozostaną, ale mówi się, że będą to jednostki zmodernizowane m.in. wprowadzone zostaną rozwiązania hybrydowe. Do oferty zostanie dołączony ponadto nowy wariant skrzyni biegów Dyna-7 z siedmioma biegami zmienianymi beż użycia sprzęgła w czterech zakresach.

Jednocześnie nowe maszyny mają zostać dostosowane do możliwości stosowania w nich alternatywnych źródeł zasilania m.in. metanu i montażu systemów jazdy autonomicznej.

Stylistyka z konceptu MF Next

Ciągniki Massey Ferguson 7800S z zewnątrz mają wyglądać jak ucywilizowana wersja koncepcyjnego MF Next pokazanego szerokiej publiczności na ubiegłorocznych targach Agritechnica. Może to być więc ostateczny dowód na to, że na zdjęciach „szpiegowskich” faktycznie widnieje następca serii 7700S.

Tak więc kształt maski, kabiny i tylnych błotników będzie bardzo zbliżony do tego z prototypu Next. Oczywiście te różne światła w kształcie kropek i kresek zostaną zastąpione w produkcyjnej wersji 7800S reflektorami LED montowanymi w standardzie.

Pozostanie także charakterystycznie pochylona przednia szyba kabiny. Podobno taki jej kształt ma jeszcze bardziej poprawić widoczność i zacienienie wnętrza (klimatyzacja dzięki temu będzie pracować wydajniej) przy jednoczesnym zmniejszeniu osadzania się kurzu w trakcie pracy. Odmienione kabiny mają być montowane także w kolejnej generacji większego typoszeregu 8700S.

Prawdopodobnie to jest nowy MF 7800S, fot. mat. prasowe

Koncepcyjny MF Next wystawiony na ostatnich targach Agritechnica 2019, fot. mat. prasowe.

A dlaczego nowy MF jest niebieski? Zapewne „dla zmyłki”, ale możliwy jest też taki scenariusz, że nowy 7800S w pierwszej kolejności pojawi się na rynku japońskim jako niebieskie Iseki właśnie. Obie marki od początku wieku współpracują bowiem ze sobą – Massey Ferguson produkuje dla Iseki m.in. ciągniki w przedziale mocy 110 – 260 KM przeznaczone do sprzedaży w Japonii.

Obecny MF 7700S jako Iseki Big-T 7700S, fot. mat. prasowe