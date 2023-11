Już jutro wystartują targi Agritechnica - najważniejsza impreza w świecie techniki rolniczej. Cztery lata przerwy wydają się epoką - zmieniło się bardzo dużo. Co nowego zobaczymy w Hanowerze? Na jakie najważniejsze premiery należy się przygotować?

To będzie tylko subiektywny wybór tego o czym już pisaliśmy w wielu artykułach przez ostatnie dwa miesiące. Wiele firm już przed targami zdradziły co będą pokazywać i na jakie nowości możemy liczyć z ich strony. Inne nadal próbują być tajemnicze i trzymają swoje premiery do końca w ukryciu.

W tym artykule skupimy się na traktorach i kombajnach. O większości już pisaliśmy i jak ktoś z szanownych czytelników chciałby poczytać więcej o danej konstrukcji, to przy każdym będzie odnośnik do obszerniejszego artykułu.

Złoty medalista New Hollanda

Całkiem sporo nowości przygotowały firmy należące do CNH Industrial. Na stoisku New Hollanda szczególnie ciekawa będzie premiera nowego flagowego kombajnu serii CR. Sprzęt New Hollanda otrzymał już złoty medal Agritechniki za innowacyjność. Ponoć John Deere X9 i Claas Lexion będa mieli silnego konkurenta.

Nowy kombajn ma być produkowany w Zedelgem w Belgii i jest kompletnie nową konstrukcją. Jego zaletą ma być oczywiście jak najwyższa wydajność i minimalne straty. Przedstawiciele New Holland mówili na spotkaniu omawiającym targowe nowości, że premierowy CR to w 90 proc. nowa maszyna. Więcej o tej maszynie poniżej.

To nie wszystko ze strony New Hollanda. Marka CNH Industrial przedstawi także elektrycznego T4 Electric Power oraz T7 Methane Power LNG. Oprócz tego będzie także zielonkowa nowość, czyli zaawansowana technologia dla pras wielkogabarytowych pod postacią automatyzacji formowania bel New Holland IntelliSense w maszynach serii Big Baler. Sercem nowego systemu jest czujnik LiDAR umieszczony z przodu dachu kabiny ciągnika. Emituje on impuls laserowy kilka metrów przed ciągnikiem, który odbija się od pokosu. System automatycznie dostosowuje układ kierowniczy, który jest następnie precyzyjnie dostrajany nie tylko w celu podążania za pokosem, ale także zgodnie z czujnikami obciążenia tłoka prasy, zapewniając równomierne wypełnienie komory.

Premiery i pomysły Case IH oraz Steyr

Bardzo ciekawe premiery szykują dwie inne firmy zależne od koncernu CNH Industrial. Case IH ma naprawdę czym się pochwalić: najmocniejszy seryjnie produkowany ciągnik na świecie Quadtrac 715, elektryczny Farmall 75C Electric, zmodernizowany kombajn Axial Flow 160 i nowy ciągnik Optum 340. Ciekawe czy na stoisku pojawi się Farmall M z odnowionym designem?

Ze strony Steyra możemy się spodziewać prototypu ciągnika hybrydowego o mocy 260 KM, nowej odsłony kompaktowej serii Steyr Plus i bliźniaka Case IH Optum, czyli Terrusa 6340 CVT.

Fendt wprowadza 600 Vario i elektryka

Najważniejsze premiery Fendta to przede wszystkim zupełnie nowa seria 600 Vario z czterema modelami w zakresie mocy 149-209 KM. Czymś z zupełnie innej beczki będzie prezentacja elektrycznego, specjalistycznego e100 Vario, który do produkcji wejdzie w przyszłym roku.

Nowości Valtry i Massey Fergusona

Pozostałe firmy koncernu AGCO skupią się na najmocniejszych maszynach. Valtra szykuje się do prezentacji serii S. Fińska marka nadała nowej serii pojazdów o dużej mocy przydomek „The Boss”. Ciągniki będą mogły się pochwalić mocą od 280 do 420 KM. Co ciekawe produkcja największego i najpotężniejszego ciągnika Valtry zostanie przeniesiona z Francji do Finlandii. Nowy silnik AGCO Power serii Core o pojemności 8,4 l i przekładnia CVT zapewniają redukcję obrotów o 5 proc. oraz zużycie paliwa nawet o 10 proc. w porównaniu do poprzednika serii S. Przy okazji silnik jest dostosowany do paliwa HVO.

Swój nowy flagowy model pokaże także Massey Ferguson. Marka koncernu AGCO jednak cały czas nadaje premierze aurę tajemniczości. Mamy się spodziewać ciągnika o podobnej mocy do Valtry serii S, ale podobno ma się różnić w detalach. Zobaczymy.

Claas z hybrydą

W Claasie już wiele pokazano wcześniej. Takie nowości jak nowy kombajn Evion, premierowe ciągniki Xerion i Nexos już dobrze znamy, choćby z Agro Show. Czy niemiecka marka zostawiła coś na Agritechnikę?

Podczas naszej rozmowy z szefem marketingu w Claasie, Matthiasem Mumme, dowiedzieliśmy się, że firma z Harsewinkel w Hanowerze pokaże silniki, które są gotowe na paliwa HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), dzięki którym można ograniczyć emisję o 90 proc. dwutlenku węgla, 30 proc. cząstek stałych, 9 proc. tlenku azotu, a wszystko bez większych zmian w konstrukcji silników.

Nieco ciekawszą nowością jest pokaz hybrydowej wersji Lexiona. W tym wypadku hybryda dotyczy układu napędowego kombajnu. Podobnie jak w innych maszynach hybrydowych inżynierowie Claasa dodali do klasycznego silnika, tym razem nieco mniejszego, o niższej mocy, motor elektryczny, który wspomaga pracę całego urządzenia. W efekcie mamy większy moment obrotowy czy zmniejszone obroty silnika przy cięższej pracy. Prototyp hybrydowego Lexiona już jeździ, jest testowany i sprawdzany, ale wejście tej technologii do produkcji jest na razie trudne do określenia.

Czy Claas jeszcze czymś zaskoczy? Sympatyczny Matthias Mumme tylko się uśmiechał, mówiąc: "to mało panu jeszcze?". Ale za tym uśmiechem kryły się jeszcze pewne tajemnice, które zapewne zobaczymy dopiero w Hanowerze. Przypuszczalnie będą to ciągniki Arion i Axion w odświeżonej stylistyce.

Deutz-Fahr z przekładnią TTV w szóstkach

Podczas spotkania przed Agritechniką w Kassel przedstawiciele koncernu SDF zapowiedzieli kilka premier ze stajni Deutz-Fahr.

Będą to m. in. ciągniki serii 6 z przekładnią TTV. W katalogach firmy koncernu SDF pojawi się pięć nowych modeli z bezstopniową skrzynią biegów TTV i mocnymi 4- i 6-cylindrowymi silnikami Deutz AG o mocy od 161 KM do 192 KM maksymalnej mocy.

Inne nowości to 5115 DF TTV ze skrętnymi czterema kołami, idealny dla firm komunalnych oraz zmodernizowany traktor serii 5D.

John Deere bez spektakularnych nowości

Podczas rozdania medali za innowacyjność po raz pierwszy od dawna wśród nagrodzonych zabrakło marki John Deere. Na Agritechnice amerykańska marka skupi się na nowościach z zakresu rolnictwa precyzyjnego, czyli na nowym ekranie piątej generacji, systemach HarvestLab czy Data Sync Setup.

Stoisko John Deere'a będzie bardzo ciekawie zaaranżowane - na poszczególnych podstacjach będzie można zobaczyć maszyny z danej dziedziny rolnictwa, które są ze sobą połączone, no i przede wszystkim współpracujące w sieci danych.

Specjaliści John Deere zaprezentują także swój koncepcyjny silnik o pojemności 9,0 l, który może być napędzany etanolem.

Czy to wszystko ze strony amerykańskiej marki? Tego nie wiemy.

Kioti i Solis też będą miały swoje premiery

Nieco mniej znane marki także przygotowały pewne premiery. Koreańska marka Kioti ma zamiar pokazać modele serii HX o mocach 130 i 140 KM. Maszyna ma być bardziej zaawansowana technologicznie od nieco słabszych, znanych już traktorów.

W większą moc w Europie idzie także indyjski Solis, który ma zamiar zaprezentować nowy ciągnik o mocy 110 KM.

Nowości będzie więcej

To tylko wycinek nowości, tylko z kategorii ciągników i kombajnów. Nie wiemy co zaprezentuje Kubota, na pewno Kverneland szykuje pewne, zupełnie nowe maszyny. Poza tym zobaczymy elektryczne ciągniki Monarch i Tadus.

Warto też wspomnieć, że wreszcie na żywo będziemy mogli popatrzeć na Nexata, który do tej pory nie był jeszcze prezentowany na Agritechnice.

Swój autonomiczny ciągnik pokaże z pewnością Krone-Lemken, pojawi się także AgXeed, wraz z koncepcją 3A. Pojazdów autonomicznych i robotów na pewno możemy spodziewać się więcej. Swoją koncepcję robota uprawowego o imieniu Karl przedstawi firma Kuhn.

Czytajcie nasze relacje, oglądajcie galerie i sprawdzajcie co ciekawego dzieje się na targach Agritechnica. Zaczynamy już jutro, czyli w niedzielę, 12 listopada.