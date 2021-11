Najdroższe ciągniki używane z Giełdy Rolnej

Dzisiejsze zestawienie dedykowane jest rolnikom, poszukujących dużych, ciężkich i mocnych ciągników z drugiej ręki. Co w tym zakresie oferuje rynek?

Mogłoby się wydawać, że duże gospodarstwa stać na to, aby kupować wyłącznie maszyny nowe. Nic bardziej mylnego, czasami bowiem kilkuletni i wciąż w pełni sprawny ciągnik możemy kupić za chociażby połowę wartości nowego.

Nawet jeśli w takim traktorze wystąpią poważniejsze awarie, to zaoszczędzone na zakupie pieniądze i tak z powodzeniem wystarczą na ich usunięcie.

Najdroższe ciągniki używane

Nasze zestawienie otwiera John Deere 8310R z 2012 r. Jest on zasilany silnikiem 6-cylindrowym o pojemności 9 l . Jednostka ta wraz z systemem zarządzania mocą IPM generuje ok. 350 KM mocy maksymalnej oraz 1452 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Ten 350-konny John Deere 8310R został wyceniony na 365 tys. zł brutto fot. GR

Za przeniesienie napędu odpowiada w tym egzemplarzu przekładnia Powershift, a z ciekawych udogodnień ciągnik posiada m.in. system AutoTrac oraz Autopilot, 4 pary wyjść hydraulicznych oraz jest wyposażony w układ pneumatyczny.

Na podstawie załączonych przez sprzedającego zdjęć trzeba przyznać, że traktor wizualnie prezentuje się bardzo dobrze. Jego cena zaś opiewa na 365 tys. zł (wszystkie ceny w niniejszym artykule wyrażone są w wartościach brutto).

Naszą kolejną propozycją jest Claas Axion 950 wyprodukowany w 2014 r. W tym wypadku pod jego maską pracuje silnik o pojemności 8,7 l generujący odpowiednio 410 KM mocy maksymalnej oraz 1650 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Claas Axion 950 z 2014 r. został wyceniony na 475 tys. zł brutto fot. GR

Traktor wyposażony jest w przedni podnośnik o udźwigu 6,5 t, 2 gniazda ISOBUS, system Autopilot, pompa hydrauliczna LS o wydatku 220 l/min., amortyzowaną przednią oś oraz kabinę, klimatyzację automatyczną oraz bogaty pakiet oświetlenia zewnętrznego.

Opisywany egzemplarz przepracował dotychczas nieco ponad 7 tys. h i został wyceniony na 475 tys. zł.

Przed nami kolejny John Deere, tym razem model 8260R z 2014 r. W tym wypadku jego przyszły właściciel będzie miał do dyspozycji niemal 300 KM mocy maksymalnej oraz ok. 1200 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Za tego John Deere'a 8260R przyjdzie nam zapłacić 515 tys. zł brutto fot. GR

Jest to równocześnie pierwszy spośród dzisiaj prezentowanych ciągników, którego cena przekracza pół miliona złotych i wynosi dokładnie 515 tys. zł.

W tej cenie otrzymamy naprawdę wizualnie zadbany traktor wyposażony w skrzynię biegów Powershift. Jak zapewnia sprzedawca, ciągnik posiada założone nowe opony.

Teraz przechodzimy już do prawdziwej klasy ciężkiej jeśli chodzi o dane techniczne kolejnych ciągników. Challenger MT 775E to gąsienicowy kolos zasilany silnikiem 7-cylindrowym o pojemności niemal 10 l. Produkuje on 438 KM mocy maksymalnej oraz ponad 1900 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Za 740 tys. zł nabędziemy tego oto kolosa, który pod względem wizualnym prezentuje się niezwykle atrakcyjnie i zadziornie, a sprzedający określa jego stan jako idealny, co z resztą potwierdzają załączone zdjęcia.

Ten konkretny egzemplarz zjechał z linii produkcyjnej w 2017 r. i do dziś przepracował zaledwie 2,2 tys. h.

Gdyby jednak Challenger dla kogoś z Was okazał się za mały, to znaleźliśmy coś specjalnego, reprezentującego prawdziwy segment 500+ pod względem mocy, a mowa o ciągniku Claas Xerion 5000.

Claas Xerion 5000 z 2020 r. został wyceniony na ponad 1,5 mln zł brutto fot. GR

Jakie dane techniczne najlepiej opisują tego kolosa? Silnik o pojemności prawie 13 l, moc maksymalne 520 KM, czy maksymalny moment obrotowy sięgający prawie 2,5 tys. Nm, a do tego standardowa masa własna na poziomie 16,5 t.

Opisywany egzemplarz został wyprodukowany w 2020 r. i do dnia dzisiejszego przepracował zaledwie 1100 h. Można zatem powiedzieć, że jest ledwo dotarty.

Pewnie jesteście ciekawie, na ile został wyceniony ten Claas Xerion 5000. Otóż jego cena opiewa na... 1,54 mln zł. Jest to zatem niekwestionowany lider naszego krótkiego zestawienia.

Więcej ofert używanych ciągników rolniczych znajdziecie na Giełdzie Rolnej.