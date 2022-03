Najładniejszy ciągnik Targów Agrotech 2022 - wybór dziennikarek Farmera

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech 2022 za nami. Na kieleckich halach wystawowych można było spotkać reprezentację ciągników różnych marek. Żeńska część naszej redakcji postanowiła sprawdzić, który z nich wyróżnił się stylem.

Deutz Fahr 9340 TTV Warrior

Oceniany przez nas model ciągnika Deutz Fahr posiada kabinę Maxi Vision II. Do jej mocnych stron należy ogromna przestrzeń i jakość wykończenia. Producenci projektowali ją z myślą o stworzeniu przyjemnej atmosfery w środku.

Jak na ciągnik w tej klasie nie mogło zabraknąć panoramicznej przedniej oraz oraz bocznych i tylnych szyb o dużej powierzchni dla komfortowej widoczności we wszystkich kierunkach.

Sterowanie odbywa się z podłokietnika i konsoli oraz iMonitora - dotykowego, 12-calowym ekranu. Menu iMonitora służy do sterowania wszystkimi funkcjami ciągnika oraz do parametrami pracy maszyn sterowanych poprzez standard ISOBUS.

Na słupku kabiny umieszczono dodatkowy wyświetlacz z informacjami o bieżącej pracy ciągnika oraz WOLP do sterowania pakietem reflektorów.

Przedział operatora odizolowano całkowicie od komory silnika. Pomiędzy szybą przednią i maską silnika jest wolna przestrzeń. Rozwiązanie to pozwoliło na zredukowanie poziomu hałasu we wnętrzu kabiny do 68 dB.

Kabina oraz fotel amortyzowany jest pneumatycznie. We wnętrzu kabiny umieszczono szereg schowków oraz uchwyty na butelki i kubki, uchwyt na smartfon na słupku kabiny czy zamykany, chłodzony schowek na butelkę pod fotelem pasażera.

Stylizacji ciągnika charakteru dodaje oświetlenie dachowe oraz kabinowe. Wszystkie przyciski są podświetlane.

John Deere 8R

Oceniany przez nas ciągnik z serii 8R otrzymał nagrodę Agritechnica 2019. John Deere stawia na wierność swojemu dziedzictwu maszyn, wychodząc do klientów, którzy oczekują uniwersalnych, wydajnych ciągników.

Te same elementy możemy dostrzec w stylizacji wewnętrznej. Wyposażenie jest bardzo solidne i praktyczne. Zastosowanie jednolitych neutralnych kolorów wykończenia kokpitu i tapicerki pozwoli z całą pewnością utrzymać kabinę w czystości – taki ciągnik po prostu łatwiej się sprząta.

Z wyposażenia na uwagę zasłużył ergonomiczny interfejs kierowcy: CommandPro. Joystick, w który jest wyposażona kabina pozwala na opanowanie dużej mocy ciągników 8R. Zastosowanie optymalnego interfejsu kierowcy sprawia, że każdy dzień pracy ma być wygodniejszy i produktywniejszy.

John Deere postawił na wysoką jakość jazdy, nawet w trudnych warunkach. Ergonomiczny fotel Active Seat II ma elektryczne zawieszenie z technologią szybkiego reagowania, który odizolowuje nawet 90 proc. ruchów pionowych. Fotel można doposażyć w funkcję masażu.

Radio w John Deere 8R obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego z Apple CarPlay (to opcja umożliwiająca dostęp do aplikacji z licznymi możliwościami rozrywki). System nagłaśniający jest wyposażony w subwoofer.

Każdy kto chce poczuć, że jest „nie do zatrzymania”, powinien przymierzyć się do właśnie tego ciągnika.

New Holland T7 Blue Power

Producent dedykuje ta gamę ciągników firmom i gospodarstwom rolnym oczekujących od maszyn maksimum jakości. Stylizacja ciągnika T7 Blue Power jest najbardziej ekskluzywną ze wszystkich gam, która przyciąga oko pięknym, granatowym kolorem, a dokładniej - kolorem Masertti. New Holland postawił nie tylko na maksymalne osiągi, ale też zadbał o komfort użytkowania. Bezsprzecznie New Holland oprócz osiągów, może wyróżniać się na polu również wyglądem. W zewnętrznej stylizacji uwagę zwraca również chromowana kratka, srebrne obręcze kół i nowoczesne, eleganckie logo New Holland.

Do zewnętrznego wykończenia ciągnika również New Holland skorzystał z rozwiązań stosowanych w motoryzacji, wyposażając T7 w innowacyjne światła LED.

Lusterka są powiększone i teleskopowe co znacząco poprawia widoczność. Opcjonalnie można zamówić lusterka podgrzewane i regulowane elektrycznie.

Fotel w najwyższym standardzie jest automatycznie regulowany względem wagi operatora, posiada amortyzację z automatycznym, dynamicznym tłumieniem drgań. Jest wyposażony niczym najlepszy fotel w biurze prezesa – posiada przedłużenie podparcia pleców oraz lędźwi, jest wykończony skórą lub wysokiej jakości tkaniną. W standardzie fotela znajduje się układ regulacji temperatury z aktywną wentylacją.

Kabina w tej gamie ciągników New Holland posiada swoją nazwę – Horizon. Projektanci pomyśleli o komforcie widoczności w różnych warunkach, czy to na polu, drodze czy podwórzu.

Całe estetyczne wykończenie New Hollanda w tej wyrafinowanej wersji zamyka kierownica całkowicie obita skórą oraz puszysta wykładzina dywanowa. Nowy nabywca może również pokusić się o wyposażenie swojego T7 w tylną osłonę przeciwsłoneczną, przyciemnianą tylną szybę oraz podgrzewane szyby przednią i tylną.

Case IH Magnum AFS Connect

Charakterystycznymi elementami stylizacji zewnętrznej Case IH Magnum jest naklejka z trzema paskami symbolizująca dziedzictwo marki - International Harvester oraz zmodyfikowana niedawno kratka wlotu powietrza. Ciągnik wyposażony jest w elementy teleskopowe lusterka regulowane z kabiny​, reflektor przedni w technologii diod LED w kratce wlotu powietrza oraz oświetlenie asekuracyjne o zakresie 360 stopni . W wersji kabiny Luxury dwie kamery z których obraz można wyświetlić na monitorze AFS Pro 1200 stanowią wyposażenie seryjne. Te rozwiązania posiadają funkcjonale zalety i zwiększają widoczność.

Kabina Surveyor jest półaktywnie, hydraulicznie amortyzowana. Ma stabilizować ruchy w pionie i poziomie poprawiając komfort w jeździe po nierównościach. ​

Wykończenie kabiny ciągnika Case IH Magnum została zainspirowana stylistyką samochodów osobowych. Wszystkie elementy w podłokietniku z Multicontrollerem są podświetlone. Posiada on m.in. dowolnie konfigurowalne przyciski, oznakowane kolorami dźwignie do sterowania zaworami hydrauliki zewnętrznej.

Kabina tego ciągnika to maksimum widoczności. Przeszklenie o powierzchni 6,3 m2 zapewnia panoramiczny widok w zakresie 360 stopni. Operator ma również widok przez okno dachowe. Do poprawy widoczności przyczynia się również pochylona maska ciągnika.

Na szczególną uwagę zasługuje podgrzewany i wentylowany fotel ciągnika Magnum, który został wykończony czerwoną, skórzaną tapicerką. Do tego fotel posiada bardzo duży zakres obrotu o kącie 40°.

Massey Ferguson 8S

Ciągnik nagrodzony tytułami Tractor of the year 2021, Red Dot Award 2021 oraz AE50 Award, Farm Machine 2022.

MF nazywa projekt ciągnika 8S „neo-retro”. Stylistka nawiązuje do dziedzictwa marki, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowej interpretacji kultowego zakrzywionego paska MF z boku i motywu końskiego homonta masce, które zaczerpnięto z serii MF 100.

W wersji ciągnika Massey Ferguson 8S wprowadzono specyfikację Exlusive. Wsiadając do kabiny, widać wyraźnie, że producent stawia na komfort operatora i łatwość obsługi ciągnika. Wszystko to ma być zgrane z funkcjami zwiększającymi wydajność i produktywność.

Wszystkie elementy sterujące zawarte są w ergonomicznym podłokietniku z dźwignią Multipad. Zarządzanie ustawieniami ciągnika odbywa się za pomocą Terminala Datatronic 5 z 9-calowym ekranem dotykowym.

MF posiada bardzo cichą kabinę, poziom hałasu sięga 68 dB. Jest też bardzo obszerna (3,4m³). Powierzchnia przeszklenia równa 6,6 m² zapewnia widoczność w zakresie 360 stopni.

W kabinie znajdziemy dodatkowe gniazda na telefony komórkowe, radio, USB, połączenie Bluetooth, radio DAB+, teleskopowe lusterka boczne z funkcją odmrażania a także automatyczna klimatyzacja.

Fotel jest półskórzany, obrotowy fotel z automatyczną amortyzacją pneumatyczną, ogrzewany i wentylowany z adaptacyjnym oparciem oraz systemem dynamicznej amortyzacji.

A waszym zdaniem, który traktor najbardziej porywa swoim stylem?