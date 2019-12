Najlepiej oceniane ciągniki w 2019 r. wg barometru DSI

Barometr DSI (Dealer Satisfaction Index) to wynik badania satysfakcji dealerów poszczególnych marek ciągników przeprowadzany przez europejskie stowarzyszenie dealerów CLIMMAR. W roku ubiegłym zestawienie to wygrały ex aequo Kubota z Fendtem. W tym roku nieznacznie lepsza okazała się marka niemiecka. Japończycy zdobyli miejsce drugie.

W zestawieniu ujętych zostało 28 marek ciągników. Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco: Fendt, Kubota, John Deere, Same, ex aequo Deutz Fahr i Claas, Valtra, Case IH, Massey Ferguson i New Holland.

Wyniki badania zostały ogłoszone 11-tego listopada. W badaniu udział wzięli wyspecjalizowani dealerzy z 10 krajów europejskich, w tym z Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemiec, Danii, Węgier, Francji, Polski, Belgii, Włoch i Holandii.

Badanie rozpoczęło się w kwietniu i trwało do początku czerwca br. Był to okres znacznie dłuższy od tego w 2018 r., kiedy to dystrybutorzy mieli tylko dwa miesiące na składanie ankiet. Dzięki temu wyniki były jeszcze bardziej wiarygodne ze względu na liczniejszy materiał źródłowy.

Stowarzyszenie dealerów CLIMMAR zostało założone w 1953 r. i składa się z 16 krajowych stowarzyszeń oraz podmiotów zajmujących się techniką rolniczą. Od 2011 r. prowadzi ono 14-punktową ankietę, aby oceniać relacje pomiędzy sprzedawcami a producentami. Badanie obejmują takie kryteria jak m.in.: wizerunek marki, wsparcie sprzedaży ciągników i części zamiennych, wsparcie serwisowe i warunki gwarancyjne.

Najlepsza "10" wg barometru DSI 2019, fot. materiały prasowe

Firmy zostały również poproszone o ocenę relacji dealer – dostawca, unowocześnianie i ulepszenie asortymentu maszyn, formy finansowania i ochrony przed kradzieżą.

Tegoroczny barometr wskazał na tendencję wzrostową – średnia badania satysfakcji dla wszystkich marek biorących udział w audycie wzrosła bowiem o 0,4 punktu i wyniosła 13,1 punktu. Oznacza to, że dystrybutorzy są nieco bardziej zadowoleni ze współpracy z producentami – oceniają eksperci ze stowarzyszenia CLIMMAR.

– Cieszymy się, że jesteśmy z powrotem na pierwszym miejscu. Ten wynik jest odzwierciedleniem wzorcowej wręcz współpracy prowadzonej pomiędzy przedstawicielami handlowymi a marką Fendt. Ten sukces jest dla nas bodźcem do dalszej wytężonej pracy celem utrzymania tej wysokiej pozycji i ustanawiania jeszcze wyższych standardów – mówi Christian Erkens, dyrektor sprzedaży Fendt.