Najlepiej oceniane marki ciągników w 2021 r. Barometr DSI

Kolejne wyniki badania satysfakcji dealerów poszczególnych marek ciągników (DSI) przeprowadzonego przez stowarzyszenie CLIMMAR to niezmienny od czterech lat lider, czyli Fendt. Po za tym na podium jest awans, jest spadek i delikatne przetasowania w ogólnej klasyfikacji.

Niemiecka marka Fendt to zdecydowany lider zestawienia satysfakcji DSI już od 2018 roku, ale wtedy marka ta dzieliła pierwsze miejsce z japońską Kubotą. Od tego czasu Fendt umacnia swoją czołową pozycję, a Kubota spada na trzecie miejsce, wyprzedzona przez kolejnego niemieckiego producenta, czyli Claasa. I co ciekawe nie stało się tak dzięki lepszemu wynikowi marki Claas (wynik o 0,2 pkt gorszy od tego z ub.r.), a wskutek znacznego spadku notowań Japończyków.

Fendt z wynikiem 14,6 punktów w ogólnej ocenie znacznie zwiększył swoją przewagę do drugiego Claas’a, który zgromadził 13,5 punktów. Dla porównania w roku ubiegłym przewaga pomiędzy niemiecką marką a drugą wtedy Kubotą to było 14,5 do 13,8. Fendt uzyskał szczególnie dobre wyniki w obszarach: wizerunek marki (rekordowe 17,5 pkt), obsługa posprzedażna i gwarancja (15,2 pkt), szkolenia (14 pkt) i ochrona przed kradzieżą (13,5 pkt).

Co ciekawe na drugim biegunie notowania, czyli na ostatnim, dziesiątym podanym miejscu wylądowała również niemiecka marka Deutz-Fahr. Firma ta zanotowała wspomniany, największy spadek – spadła bowiem na koniec stawki z dobrego, czwartego miejsca.

A która firma zanotowała największy awans w klasyfikacji satysfakcji dealerów ciągników DSI? Firmą tą jest New Holland przesuwający się z pozycji dziesiątej na szóstą w porównaniu do roku 2020. Włoski producent poprawił się szczególnie w elemencie „wizerunek marki” zajmując z 14,5 punktami czwarte miejsce za markami Fendt (rzeczone 17,5 pkt), John Deere (16,4 pkt) i Massey Ferguson (15,2 pkt). Najgorzej w tej klasyfikacji wygląda z kolei, mało u nas znany włoski producent Same należący do Grupy SDF (13,4 pkt.).

Cała klasyfikacja barometru DSI za rok 2021 prezentuje się następująco:

Barometr satysfakcji dealerów DSI CLIMMAR

Organizacja dealerska CLIMMAR obejmuje 16 krajowych stowarzyszeń i ich firm członkowskich z sektora maszyn rolniczych. Została założona w 1953 roku. Celem jej badań jest ocena relacji między producentami maszyn rolniczych a dealerami w celu ukazywania następujących zmian współpracy w sposób bezstronny.

Tegoroczne badanie, przeprowadzone od 2 kwietnia do 25 maja, objęło dealerów z dziewięciu krajów europejskich. Uczestnicy ankiety internetowej oceniali relacje między dealerami a producentami za pośrednictwem 14 kryteriów punktowanych w skali 0-20. Kryteria te obejmują m.in. wizerunek marki, wsparcie sprzedaży ciągników i części zamiennych, wsparcie serwisowe oraz warunki i realizacja gwarancji.