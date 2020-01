Najlepiej sprzedające się ciągniki w 2019 r. New Holland na pierwszym miejscu

Znamy już pierwsze wyniki sprzedaży ciągników w 2019 r. Wśród najlepiej sprzedających się marek nie ma niespodzianek. Pierwsze miejsce zajmuje New Holland, kolejny jest John Deere i Kubota.

New Holland już jedenasty rok z rzędu znalazł się na pierwszym miejscu podium wśród najlepiej sprzedających się ciągnikowych marek. Według danych IBRM Samar opracowanych na podstawie rejestracji pojazdów, w 2019 r. zarejestrowano 1520 błękitnych traktorów.

- W ciągu minionych 11 lat, od kiedy marka New Holland zajmuje fotel lidera rynku wśród producentów ciągników rolniczych, 25520 sztuk niebieskich ciągników znalazło swoich właścicieli w polskich gospodarstwach - mówi Łukasz Chęciński, szef marketingu New Holland na Polskę. A jakie konkretnie modele New Hollandów były najchętniej wybierane przez rolników?

- W roku 2019 największą popularnością cieszyły się serie ciągników T6 – 273 sztuki, TD5 – 265 sztuki oraz T7SWB z ilością 180 sztuk zarejestrowanych sztuk - dodaje Chęciński.

Drugie miejsce podium przypadło marce John Deere. W tym przypadku zarejestrowano 1348 nowych maszyn. Jednak zarówno New Holland jak i John Deere tracą w ilości sprzedanych maszyn w porównaniu do 2019 r.

Podium zamyka Kubota wynikiem 1058 zarejestrowanych ciągników. Ta marka zyskała w porównaniu do ubiegłego roku ok. 120 szt.

Kolejne miejsca należą do marek: Zetor (825 szt.), Deutz-Fahr (817 szt.), Case IH (601 szt.), Massey Ferguson (404 szt.) i Claas (384 szt.).

Całkowita sprzedaż nowych ciągników rolniczych w 2020 r. zamyka się wynikiem 8717 szt. W 2018 r. były to 9064 ciągniki, a w 2017 - 10850. Jest to więc kolejny rok.

Wkrótce opublikujemy bardziej szczegółowe raporty.