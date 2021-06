Najlepsza wersja ładowarki New Holland

Ładowarki teleskopowe z roku na rok stają się coraz bardziej popularne wśród rolników. Mieliśmy okazję przyjrzeć się ładowarce NH TH7.42 w najbardziej doposażonej wersji Elite.

Firma New Holland już od wielu lat ma swojej ofercie ładowarki teleskopowe, które sprawdzają się w rolnictwie. W roku 2018 zaprezentowała zupełnie nową serię ładowarek TH ( TH - skrót od ang. „Telescopic Handler” - ładowarka teleskopowa). Więcej o wszystkich modelach ładowarek TH przeczytacie poniżej.

W najnowszej serii firma odeszła od niebieskiej kolorystyki ładowarek na rzecz barwy żółtej, czarnej i szarej. Głównie po to by pokazać związek z maszynami budowlanymi oferowanymi przez koncern, a także z maszynami do zbioru zbóż i zielonek, czyli wszędzie tam, gdzie bez ładowarki ani rusz.

Maszynę mogliśmy obejrzeć podczas pokazów prasy New Holland Big Baler 1290 High Density.

Pierwsza rzeczą jaka rzuciła się nam w oczy to duże koła na których poruszała się maszyna. W pokazowej ładowarce zamontowano bowiem dostępne w opcji opony o rozmiarze 500/70/R42.

Maszyna była wyposażona także w zaczep do przyczep transportowych, gniazdo elektryczne, gniazdo ABS, gniazda hamulca hydraulicznego oraz jedną parę wyjść hydraulicznych z tyłu. Jednak w opcji nie ma możliwości montażu hamulców pneumatycznych.

Maksymalna masa holowanej przyczepy z hamulcem wynosi 20 t. Z tyły jest również widoczny wziernik umożliwiający optyczna kontrolę poziomu oleju hydraulicznego. Pompa ładowarki ma wydajność 140 l/min. Maszyna podnosi ładunek o masie maksymalnej 4200 kg, a zasięg jej ramienia wynosi 7 m.

NH TH7.42 może holować przyczepy do 20 t, pod warunkiem, że są wyposażone w hamulce. Zdjęcie: Wołosowicz

Jeśli chodzi o silnik, to obecnie w ładowarkach montowany jest motor FPT NEF N45 z systemem redukcji spalin ECOBlue™ HI-eSCR wykorzystującym AdBlue. Silnik osiąga moc maksymalną 146 KM oraz maksymalny moment obrotowy wynoszący 591 Nm przy 1400 obr/min.

Klapa zamykająca komorę silnika jest wykonana bardzo solidnie i uszczelnia całą komorę silnika. Dzięki temu do jej wnętrza dostaje się mniej zanieczyszczeń. Jest to ważne, gdy pracujemy maszyną w miejscach z dużym zapyleniem powietrza. Dodatkowo z boku komory silnika znajdują się dwie klapy. Po ich otwarciu mamy dostęp do samego silnika oraz chłodnic, co znacznie ułatwia obsługę serwisową.

Klapa komory silnika zapewnia szczelność komory co zapobiega jej zanieczyszczeniu. Zdjęcie: Wołosowicz

Komora silnika jest wyposażona w dwie klapy boczne. Po ich otwarciu jest bardzo dobry dostęp do całego silnika i przekładni. Zdjęcie: Wołosowicz

Jeśli chodzi o przekładnię to HN TH7.42 jest wyposażona w nową przekładnię PowerShift 6F-3R. Może ona pracować w trybach: Manual, semi-auto i full-auto. Sterowanie przekładnią (zmiana kierunku jazdy oraz zmiana biegów) w standardzie znajduje się w joystiku, a dopiero w opcji można domówić rewers zmiany kierunku jazdy umieszczony z lewej strony kierownicy.

W joysticku znajdują się przyciski od sterowania przekładnią i zmiany kierunku jazdy. Zdjęcie: Wołosowicz

Fotel kierowcy w wersji Elite jest wyposażony w podłokietnik, na którym znajduje się joystik sterujący funkcjami maszyny.

Ładowarka, którą mieliśmy możliwość oglądać była wyposażona w pełen pakiet oświetlenia led oraz dwie dodatkowe pary wyjść hydraulicznych umieszczonych na głowicy wysięgnika i sterowanych z kabiny operatora.

Ciekawą opcją był także dwa systemy system centralnego smarowania. Jeden z nich dbał o prawidłowe interwały smarowania poszczególnych elementów zawieszenia maszyny oraz ramienia głównego. Natomiast drugi umieszczony na głowicy był odpowiedzialny za smarowanie jej sworzni. Kabina ładowarki oferuje bardzo dobrą widoczność we wszystkich kierunkach.

Widoczność z kabiny jest bardzo dobra. Zdjęcie: Wołosowicz

Ładowarki znajdziecie na www.gieldarolna.pl