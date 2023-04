Barometr wizerunku DLG to odzwierciedlenie opinii i doświadczeń rolników niemieckich odnośnie maszyn rolniczych, fot. mat. prasowe

Kolejny rok i kolejne wyniki badania zadowolenia niemieckich rolników ze swoich maszyn. Rozstrzygnięcia końcowe opublikowało Niemieckie Stowarzyszenie Rolników DLG.

Badanie wizerunku marek oferujących sprzęt rolniczy zostało przeprowadzone w listopadzie ub.r. po targach Agritechnica. W ankiecie wzięło udział łącznie 668 niemieckich rolników i przedsiębiorców rolnych z różnym poziomem wykształcenia. Średnia wielkość gospodarstwa to 354 ha, w tym 35 proc. to gospodarstwa nastawione tylko na produkcję roślinną, Uśredniona hodowla to z kolei około 320 sztuk bydła, 1950 trzody chlewnej lub 31 300 kurcząt.

Fendt, czyli lider wciąż ten sam

Niemiecka marka Fendt (zanotowała rezultat 52,9 pkt) to prawdziwy „dominator” na polach naszych zachodnich. Od kilku lat niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w ankiecie wizerunkowej DLG. Trzeba jednak napisać, że w aktualnej klasyfikacji jego przewaga nad drugim miejscem zmalała raptem do 1,28 punktu, a w ubiegłym roku było 9,17 pkt.

Jeśli już o dominacji, to generalnie ranking wizerunku DLG to bardzo stabilne wyniki – w porównaniu bowiem z poprzednią edycją lista firm klasyfikowanych w pierwszej dziesiątce jest identyczna, nastąpiły tylko dwie roszady.

I tak roszada nr jeden to powrót firmy John Deere (51,62 pkt) na pozycję drugą, a Claas’a (51,56) na trzecią. Chociaż różnica punktowa jest tak mała, że można tu swobodnie wskazać na remis.

Następne miejsca od czwartego do siódmego bez zmian, czyli kolejno: Amazone (46,71), Lemken (46,41), Horsch (39,62) i Deutz-Fahr (37,85). Dalej mamy roszadę nr dwa, a więc Kuhn (35,93) ponownie miejsce ósme a Krone dziewiąte (35,70). Pierwszą dziesiątkę zamyka ponownie marka Case IH – 35,43 pkt.

Zaglądają jeszcze poza pierwszą dziesiątkę rankingu DLG, to zaraz za firmą Case IH uplasował się bratni New Holland, a największe wzrosty odnotowali tacy producenci jak Ropa +1,4 punktu, Grimme +1,3 punktu oraz Massey Ferguson, Steyr i Holmer po plus 1,2 punktu.

Konkludując, niemieccy farmerzy są bardzo stali w uczuciach oraz sympatiach i doceniają niezmiennie te same maszyny rolnicze. Głównie rodzimej produkcji.

Metodologia badania DLG

Każdy z 668 respondentów (ich liczba była nieznacznie większa w porównaniu z poprzednią edycją) biorących udział w sondażu DLG mógł przyznać poszczególnej firmie maszynowej maksymalnie po 25 punktów w czterech kategoriach: świadomość i lojalność do marki oraz satysfakcja i wizerunek marki.