Zobacz galerię

Koreańska firma LS Tractor, co warte podkreślenia, produkuje swoje maszyny na bazie własnych komponentów (łącznie z silnikami), a to w dzisiejszych czasach zdarza się coraz rzadziej. Na wystawie Agro Show odwiedziliśmy stoisko tego producenta i obejrzeliśmy m.in. model LS XU6168.

Bardzo dobrą rekomendacją dla koreańskich maszyn – oprócz własnych podzespołów – będzie fakt, że LS Tractor zajmuje się produkcją ciągników Boomer dla marki New Holland.

Traktor LS XU6168 to prosta i solidna konstrukcja

– Ciągnik LS XU6168 po raz pierwszy pojawił się na targach. To jednostka, która posiada czterocylindrowy silnik LS Mtron o mocy 68 KM i klimatyzowaną kabinę również własnej produkcji. Dostępne są dwie opcje skrzyni biegów. Jedna z rewersem mechanicznym, druga z elektrohydraulicznym – tak koreański ciągnik anonsuje Miłosz Początek, LS Tractor Polska.

I dodajmy, że na chwilę obecną jest to najmocniejszy ciągnik tej koreańskiej marki dostępny w naszym kraju.

Garść danych technicznych traktora LS XU6168

Tak jak zostało już wspomniane ciągnik z napędem na obie osie LS XU6168 posiada czterocylindrowy silnik LS Mtron Stage V z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa Delphi CRDI, o pojemności 2505 cm3 i mocy 68 KM.

Mechaniczna, zsynchronizowana skrzynia biegów z mechanicznym lub elektrohydraulicznym rewersem zapewnia 16 przełożeń do przodu i tyle samo do tyłu, WOM to trzy prędkości 540/540E/1000 obr./min, a tylny podnośnik dźwignie 1850 kg – mierzone na końcówkach kulowych. Ciągnik posiada sterowanie EHR i asystenta TUZ, który automatycznie podnosi cięgła w momencie włączenia biegu wstecznego oraz automatycznie poziomuje prawe ramię. Jeśli chodzi z kolei o hydraulikę to mamy dostępne trzy pary wyjść.

Komfortowa i klimatyzowana kabina, która trzeba przyznać jest w środku solidnie wykonana, posiada amortyzowany fotel z podłokietnikami i wysokim oparciem, radio, lusterko wewnętrzne, wysokiej jakości gumową podłogę oraz elektroniczny wyświetlacz deski rozdzielcze z ładną grafiką. Ponadto niebieski ciągnik posiada funkcjonalne oświetlenie LED.

Masa opisywanej maszyny to 2390 kg (bez balastu), rozstaw osi 2086 mm, szerokość 1792 mm, prześwit 440 mm a jego prędkość maksymalna wynosi 29,2 km/h. Bak paliwa zmieści 80 litrów.

Cena i dostępność ciągnika LS XU6168

Traktor LS XU6168 kosztuje 151 951 zł netto, czyli 186 900 zł brutto.

– Jeśli chodzi o nasz obecny „stock” to wszystkie modele ciągników są dostępne od ręki. Mamy dość szeroki wybór różnych konfiguracji, nie trzeba czekać, więc zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują ciągnik na już – informuje Miłosz Początek.

Aktualny polski dystrybutor ciągników LS z miejscowości Tajęcina niedaleko Rzeszowa stawia na dynamiczną promocję koreańskiej marki, budowę sieci dilerskiej oraz zaplecza serwisowo-magazynowego.

– Marka LS Tractor jest obecnie trzeci rok prowadzona przez naszą firmę. Wcześniej odnotowywała sprzedaż w naszym kraju, lecz nie była promowana. Do tej pory w Polsce sprzedawały się modele R60, które cieszą się dobrą opinią oraz niezawodnością, więc starzy klienci wracają po ofertę na nowe ciągniki LS. Jest to dla nas dobry sygnał na przyszłość – kontynuuje przedstawiciel LS Traktor Polska. – Jesteśmy też na etapie budowania siatki dilerskiej i całej struktury obsługi posprzedażnej, związanej również z dostępnością części zamiennych. Już kilka tysięcy pozycji jest u nas na magazynie. Części można kupić od ręki na naszej stronie, a ich ceny nie są żadną tajemnicą – podsumowuje naszą rozmowę Miłosz Początek.

Na zakończenie dodajmy, że ciągniki LS objęte 5 letnią gwarancją. Ponadto model LS XU6168 prawdopodobnie nie pozostanie zbyt długo tym najmocniejszym na naszym rynku, gdyż na stronie internetowej LS Tractor Polska można znaleźć zapowiedź wprowadzenia do sprzedaży najnowszych typoszeregów MT5 i MT7.