Tajemniczy i najmocniejszy w gamie, nowy Massey Ferguson już został nominowany do nagrody Tractor of the Year, ale wiemy o nim naprawdę mało. Czy będzie spokrewniony z Valtrą serii S? Jak będzie wyglądał? To na razie wielka niewiadoma.

Spotkanie dziennikarzy omawiające nowości na Agritechnice, które odbyło się jakiś czas temu w Kassel, odwiedzili także przedstawiciele marki Massey Ferguson. Ale równie dobrze koncern AGCO mógł przysłać dwie postacie z kartonu, bowiem jedyną informacją jaką mieli nam do przekazania była zapowiedź nowego modelu flagowego MF. Nie pokazali zdjęć, nie mieli pendrive’a z informacjami, QR kodu z linkiem do strony, nawet nie mieli cukierka by osłodzić nam brak jakichkolwiek informacji na temat ciągnika.

Od jakiegoś czasu marka Massey Ferguson buduje aurę tajemniczości wokół nowego pojazdu.

Co wiemy na temat nowego okrętu flagowego Massey Fergusona?

Jedyne co jest pewne to informacja, że Massey Ferguson wprowadza zupełnie nowy, flagowy ciągnik, a jego premiera odbędzie się na nadchodzących targach Agritechnica w Hanowerze.

Nowy Massey Ferguson, fot. mat. praoswe

Według naszych informacji wynika, że będzie to najpotężniejszy ciągnik, jaki kiedykolwiek zbudowano w fabryce w Beauvais we Francji. Zatem czy będzie spokrewniony konstrukcyjnie z Valtrą serii S, która także zadebiutuje w Hanowerze. Przypomnijmy, że produkcja nowych „esek” ma zostać przeniesiona właśnie z Francji do Finlandii, co oznacza, że MF może być jednak zupełnie inny od Valtry. Choć oczywiście nie musi.

Kolejną informacją, która jest pewna, to fakt, że ciągnik już został wybrany na finalistę konkursu Tractor of the Year 2024. To także powinno oznaczać, że jest w nim sporo nowinek technicznych. Tym bardziej, że Valtra serii S jest także nominowana, więc oba ciągniki muszą się od siebie sporo różnić. To chyba logiczne?

Co jeszcze zobaczymy w nowym MF?

Według informacji puszczonych do mediów w nowym MF będzie premierowa, przestronna kabina zapewniająca operatorom większy komfort pracy. Dalsze informacje to już typowy marketingowy bełkot o tym, że Massey Ferguson wprowadza także nową, zaawansowaną automatyzację i najnowszą technologię, dzięki której operatorzy będą mogli zastosować inteligentne techniki rolnicze w celu zwiększenia precyzji i wydajności, co przełoży się na poprawę zrównoważonego rozwoju.

Będzie też nowy silnik (zapewne AGCO Power z serii Core) oraz nowa przekładnia. MF zapewnia, że konstrukcja przystosowana będzie do zasilania dużych urządzeń terenowych oraz bezpiecznego i ekonomicznego transportu ciężkich ładunków po drodze.

Tyle wiemy. A po więcej zapraszamy po Agritechnice. Zapewne ciągnik będzie robił sporą furorę na targach.