Nowa gama ciągników Steyr 6280 Absolut CVT to jeszcze lepsza funkcjonalność przekładni CVT, lepsze rozwiązania IT oraz wyższy komfort, fot. mat. prasowe

Kilka miesięcy po zaprezentowaniu nowego flagowego ciągnika Steyr 6280 Absolut CVT, który wprowadził wiele ciekawych funkcji, austriacka marka wypuściła pełną gamę nowych modeli Absolut CVT, stanowiących najważniejsze udoskonalenie linii od czasu jej wprowadzenia na rynek.

Nowe ciągniki Steyr Absolut CVT oferują wiele technologii sprawdzonych w większych modelach tej marki, udostępniając ich zalety szerszej rzeszy klientów.

Dostępnych jest pięć nowych modeli Absolut CVT, od 6200 do 6280, przy czym trzy ostatnie cyfry oznaczają maksymalną moc (bez power boost) . generwana ona jest przez sześciocylindrowe silniki FPT NEF Stage V o pojemności 6,7 litra z maksymalnym momentem obrotowym 1250 Nm przy 1500 obr./min w największym modelu. Wytwarzają one dodatkowo do 11 proc. więcej mocy w całym zakresie, a większe, mocniejsze osie oznaczają dopuszczalną masę całkowitą pojazdu do 15 000 kg.

Nowa gama ciągników Steyr Absolut CVT to przede wszystkim ulepszona przekładnia CVT

Zmiany w układzie przeniesienia napędu ciągników Steyr Absolut CVT obejmują możliwość dopasowania działania przekładni CVT, umożliwiając dostosowanie i przywołanie ustawień zgodnie z preferencjami i wymaganiami danego zadania, oszczędzając czas i ułatwiając obsługę.

Nowe rozwiązanie wspomaga zachowanie ciągnika podczas przyspieszania/zwalniania, reakcję wahadłową i czułość zarówno dla dźwigni Multicontroller, jak i pedału jazdy, które są teraz bardziej responsywne, i które w razie potrzeby można stosować zamiennie.

Zmodernizowana kabina traktorów Steyr Absolut CVT to więcej miejsca, mniej hałasu czyli większy komfort

Sercem zmian w ciągnikach Steyr Absolut CVT jest nowa kabina, która jest o 8 proc. większa wewnątrz, dając operatorowi więcej miejsca do poruszania się i dodatkowe miejsce do przechowywania podręcznych przedmiotów. Poziom hałasu został obniżony 66 decybeli mierzonych przy uchu kierowcy, co jest jednym z najlepszych wyników na rynku.

We wnętrzu kabiny nowych maszyn Steyr Absolut CVT zastosowano wysokiej jakości materiały wykończeniowe, wyświetlacz danych ciągnika w słupku z czytelnym interfejsem oraz dużą chłodziarkę umieszczoną pod siedzeniem pasażera. Dzięki o 11 proc. większej powierzchni szyb uzyskano z kolei jeszcze lepszą widoczność oznaczającą większe bezpieczeństwo i widoczność w trakcie pracy.

Nowy układ zawieszenia S-Comfort, w którym skoordynowano tłumienie przedniej osi, kabiny i tylnego zaczepu, aby zminimalizować przenoszenie wstrząsów i poprawić komfort jazdy. Jego uzupełnieniem jest komfortowy fotel z amortyzacją boczną, chłodzeniem i ogrzewaniem oraz górne obrotowe oparcie.

Nowy podłokietnik Multicontroller jest wyposażony w konfigurowalne elementy sterujące i zawory hydrauliczne, pokrętło enkodera (urządzenie przetwarzające przesunięcie i pozycję kątową na sygnał elektryczny) typu „naciśnij i obróć” oraz nowy 12-calowy ekran dotykowy Infomat 1200 przypominający tablet, za pomocą którego można sterować narzędziami zgodnymi z ISOBUS.

Nowe modele Absolut CVT są również wyposażone w funkcję Tractor Implement Management (TIM), która umożliwia narzędziu napędzanemu przez WOM, takiemu jak prasa do belowania, automatyczne sterowanie prędkością jazdy ciągnika w celu zapewnienia maksymalnej spójności działania i wydajności.

Ulepszona łączność nowych ciągników Steyr Absolut CVT

Telematyka S-Fleet nowej gamy Steyr Absolut CVT umożliwia zdalne monitorowanie i automatyczne przesyłanie danych i zapisów drogą radiową, które są następnie dostępne za pośrednictwem portalu internetowego MySteyr.com lub aplikację mobilną S-Fleet.

Monitorowane są również lokalizacja i wydajność maszyny, dzięki czemu można na przykład monitorować zużycie paliwa. Ponadto dane takie jak mapy pól, mogą być również wysyłane do ciągnika z komputera. Pięcioletnia subskrypcja telematyki jest dostarczana w standardzie.

Jeśli właściciel wyrazi na to zgodę, dealer Steyr może również monitorować ciągniki wyposażone w S-Fleet, co może pomóc w identyfikacji wczesnych sygnałów ostrzegawczych oznaczających jakieś problemy z maszyną, a także zapewnić zdalny dostęp serwisu za pośrednictwem usługi S-Fleet Remote Support. Umożliwia ona również dealerom zdalną aktualizację oprogramowania w razie potrzeby oraz zapewnia wsparcia operatora w kabinie – za pośrednictwem systemu S-Fleet Remote View –bezpośrednio łącząc się z ekranem ciągnika Infomat 1200.

Traktory Steyr Absolut CVT jeszcze bardziej wygodne podczas długich dni pracy

W najnowszych ciągnikach Steyr Absolut CVT o 15 proc. wzrosła pojemność baku, a nowy zbiornik zawiera również miejsce na skrzynkę narzędziową, aby zminimalizować bałagan w kabinie. W opcji dostępny jest także zintegrowany zbiornik do mycia rąk.

W opcji dla modeli modelach 6220 i 6240 dostępne są również większe tylne opony w rozmiarze 710/70 R42, które zastosowano w pokazanym wcześniej największym modelu serii Absolut 6280 CVT. Według producenta zapewniają one o 15 proc. większą powierzchnię styku z podłożem, co przekłada się na lepszą przyczepność oraz nośność.