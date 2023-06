Dramiński Twist Grain Pro to najpopularniejszy wilgotnościomierz do ziarna oferowany przez tę polską firmę fot. Tomasz Kuchta

Wilgotnościomierzy do ziarna na rynku jest całkiem sporo. My postanowiliśmy przyjrzeć się z bliska, co oferuje najpopularniejszy miernik w ofercie firmy Dramiński, model Twist Grain Pro.

Firma Dramiński na rynku funkcjonuje od prawie 40 lat. Początkowo oferowała urządzenia hodowlane, ale zaraz za nimi pojawiły się mierniki wilgotności do zbóż, które dziś stanowią trzon jej oferty.

Dramiński Twist Grain Pro – najpopularniejszy na rynku?

Na niedawno zakończonych targach Opolagra 2023 odwiedziliśmy stoisko krajowego producenta, firmy Dramiński, gdzie prezentowane były liczne modele mierników do ziarna. Który z nich cieszy się największą popularnością wśród rolników?

- Naszym sztandarowym produktem, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno krajowych, jak i zagranicznych rolników jest nasz wilgotnościomierz Twist Grain Pro. Jest to miernik na całe ziarno, ale ze ściskaniem próbki. W praktyce oznacza to, że w tym wilgotnościomierzu gęstość zasypowa nie wpływa na wynik, czego nie można powiedzieć o miernikach z pojemnościową metodą pomiaru powiedzieć nie możemy – wyjaśnia Sławomir Cudnoch, specjalista produktowy w firmie Dramiński.

Jego zaletą, którą zauważymy już na pierwszy rzut oka, jest kompaktowa budowa, przez co łatwo możemy zabrać go np. do kabiny kombajnu. Jak zaznacza przedstawiciel firmy Dramiński, kolejnym atutem o którym należy wspomnieć jest fakt, iż podczas pomiaru nie musi on stać na twardym, stabilnym podłożu – możemy nawet trzymać go w rękach.

Miernik Twist Grain Pro do pomiaru ściska ziarno, jednak nie wymaga jego zmielenia fot. Tomasz Kuchta

Jak podkreśla Cudnoch, Dramiński od samego początku prowadzi produkcję wilgotnościomierzy w Polsce. Dotyczy to również wszystkich podzespołów elektronicznych.

Urządzenie "2w1"

Na samym pomiarze wilgotności ziarna nie kończą się jednak możliwości tego miernika.

- Wspomnijmy także, że urządzenie to oferuje możliwość podłączenia do niego sondy temperaturowej. Możemy zatem równocześnie korzystać z miernika do pomiaru wilgotności ziarna, a po podłączeniu sondy i przejściu w tryb pomiaru temperatury mamy termometr, który wykorzystamy np. w pryźmie, kopcu, czy w silosie – dodaje Cudnoch.

Ile należy zapłacić za miernik, a ile za rozbudowę go o dodatkową sondę temperaturową?