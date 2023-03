Marka CHCNAV, produkująca sprzęt w Chinach, wywodzi się z systemów geodezyjnych. Produkt przeznaczony do rolnictwa ma 12 lat. fot AdK

Kiedyś niesamowicie droga technologia GPS, dostępna w większości dla wysokotowarowych gospodarstw, dziś jest obecna nawet w tych 1,5-hektarowych. Wraz z upowszechnianiem się systemów nawigacyjnych wzrasta ich konkurencyjność.

Rolnictwo cyfrowe dynamicznie się rozwija, i nawigacje zaczynają być obecne w coraz większej liczbie gospodarstw. Podczas targów Agrotech 2023, zapytaliśmy jednego z dystrybutorów nawigacji m.in. o to, czym trzeba się wyróżniać i w jakich maszynach najczęściej są montowane nawigacje.

Jakie gospodarstwa wykorzystują nawigacje rolnicze

Polski rynek nawigacji obejmuje w tej chwili nie tylko wielkoobszarowe gospodarstwa, gdzie park maszynowy wyposażony jest w nowoczesny sprzęt. Są one również używane w niszowych gałęziach rolnictwa – w gospodarstwach sadowniczych i szkółkach leśnych, gdzie uprawiana powierzchnia to czasami nawet tylko 1,5 ha.

− Najstarszy ciągnik w jakim zamontowaliśmy nawigację to Ursus C-330. Ciągnik jest wykorzystywany w warzywnictwie, do zbierania ogórków, tzw. samolotem, gdzie cały zestaw porusza się 100m/h – powiedział Robert Masłysz z firmy Komuland.

Małe gospodarstwa zdają sobie sprawę, że precyzja jest potrzebna, ale bardziej kierują nimi powody ekonomiczne.

Ile kosztuje nawigacja rolnicza CHCNAV

Zestaw składający się z terminala, anteny i kierownicy elektrycznej oraz kamery i czujnika kąta skrętu, kosztuje ok. 26 tys. zł. i na tym opłaty (biorąc pod uwagę bezpłatny dostęp do sygnału RTK) powinny się zakończyć.

Jak podkreśla przedstawiciel firmy CHCNAV, podstawowymi cechami ich systemów jest kompatybilność z każdą maszyną i przede wszystkim, bardzo proste i intuicyjne oprogramowanie, które ułatwia rozpoczęcie pracy doświadczonym w tradycyjnym rolnictwie operatorom, którzy pracę z rolnictwem cyfrowym dopiero rozpoczynają.

Plusem obniżającym koszty, jest również to, że poprzez odpowiednie okablowanie, nawigację można przenosić pomiędzy maszynami. W oprogramowaniu tworzy się profile maszyn, które zostają zapamiętane w systemie.

Jednak, jak się okazuje, oprócz ceny i obsługi jest jeszcze jeden ważny czynnik dla rolników, który wpływa na opinię o nawigacji.

Obsługa serwisowa

Zakup nawigacji coraz częściej wynika z potrzeby rolnika i traktowania jej jak inwestycję, a nie jak zbytek. Ta potrzeba bardzo często pojawia się po rozmowie z kimś, kto już stosuje ją w swoim gospodarstwie, a do tego może w liczbach powiedzieć, jakiego rzędu oszczędności mu przyniosła.

Bardzo ważne okazuje się być to, co się dzieje po zakupie. Po instalacji rolnicy liczą jednak na wsparcie techniczne, kiedy już wyjadą ze sprzętem do pracy.

− Firma montuje cały zestaw, kalibruje i przeprowadza szkolenie. Jeśli rolnik ma zamontowany sprzęt, ale jest jakaś rzecz wymagająca poprawy, mamy możliwość, by zdalnie podłączyć się pod pulpit i zdalnie poprawić newralgiczne elementy konfiguracyjne. Do tego ważnym aspektem jest przepływ informacji między działami rozwijania produktu i serwisu, który pracuje 7 dni w tygodniu. W razie awarii sprzęt jest wysyłany do serwisu w Europie – tłumaczy Masłysz.

Nawigacja oszczędza paliwo, ale nie tylko

Najczęściej systemy GPS są montowane w maszynach, które pracują w najcięższych uprawach. W tej chwili obserwowane wciąż przejście na uprawę striptill, która będąc metodą energochłonną potrzebuje więcej paliwa. Przyjmuje się, że 10 proc. ziemi jest uprawiane niepotrzebnie, chociażby przez nakładki, co oprócz ceny paliwa, dodatkowo przykłada się do jego kosztów.

− Jako praktyk, mogę powiedzieć, że z nawigacją, owszem, najwięcej oszczędzamy na paliwie i elementach roboczych, ale też na czymś, o czym rzadko się wspomina -na zdrowiu. Jeżeli dany operator, który jest właścicielem ciągnika, wsiądzie do niego rano to w południe jest zmęczony, nie wspominając o pracach do późnych godzin nocnych. Automatyzacja pracy z nawigacją w tej kwestii wiele ułatwia – dodał Robert Masłysz

Warto wspomnieć, że stworzony na potrzeby armii amerykańskiej system GPS, został udostępniony do użytku cywilnego w latach 60. Przeszedł do innych sfer życia w tym branży rolniczej. W Stanach, tę technologię uważa się w rolnictwie za standard.

