Najtańsza przyczepa przeładowcza na rynku?

Wydawać by się mogło, iż wozy przeładowcze to technologia zarezerwowana i przeznaczona wyłącznie dla dużych gospodarstw, a same przyczepy to rozwiązania poza finansowym zasięgiem średniej wielkości gospodarstw. Jak się jednak okazuje – nic bardziej mylnego.

Zmianę takiego stanu rzeczy umożliwiła ukraińska firma Kobzarenko, która oferuje wozy przeładowcze o ładowności już od 7,2 do 38 t. Dystrybutorem maszyn tej marki w Polsce jest firma Agromilka.

Kobzarenko PBN-9

To właśnie najmniejszy z modeli o oznaczeniu PBN-9 zasługuje na miano najtańszej przyczepy przeładowczej na rynku. Przyczepa ta charakteryzuje się pojemnością 9 m3, co zdaniem producenta przekłada się na 7,2 t ładowności. Z kolei masa własna wozu przeładowczego PBN-9 wynosi nieco ponad 2,6 t.

Pomimo kompaktowych wymiarów przyczepa umożliwia bezproblemowy załadunek samochodów ciężarowych fot. mat. prasowe

W kwestii wymiarów jest kompaktowo, ale funkcjonalnie – wysokość załadunku sięga 3,24 m, podczas gdy wysokość wyładunku wynosi 4,2 m, co pozwala na bezproblemowy wysyp ziarna na samochody ciężarowe.

Za rozładunek przyczepy odpowiada rura wyładowcza o średnicy 320 mm. Odpowiada ona za osiągnięcie wydajności wysypu na poziomie 1,8 t/min., a więc opróżnienie całej przyczepy powinno potrwać 4 minuty. Co ważne, do współpracy z tą przyczepą producent deklaruje, iż wystarczający będzie ciągnik o mocy już od 80 KM.

W ramach standardowego wyposażenia otrzymamy m.in. opony o rozmiarze 650/55 R22,6, hydrauliczną stopę podporową oraz wałek odbioru mocy.

Całość została wyceniona na 86 tys. zł brutto, a producent na przyczepę udziela 2 lata gwarancji.

A czy Waszym zdaniem to interesująca oferta? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!