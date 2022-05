Podobno w Polsce nie produkujemy już ciągników rodzimej konstrukcji. Okazuje się, że to nieprawda. Na Zielonym Agro Show firma Krawiec Traktor ze Zwolenia pokazała trzy polskie traktory – niedrogie, nieskomplikowane, dostępne od ręki.

Jeszcze kilka tygodni temu w Maszynowni, razem z Matuszem Misiakiem (znanym na YouTube jako Metheo780), zastanawialiśmy się czy można w Polsce produkować ciągniki lub inny sprzęt samojezdny? Stwierdziliśmy, że to trudne, ale nie niemożliwe.

Podczas Zielonego Agro Show firma Krawiec Traktor przypomniała nam, że nie trzeba czekać na nowego producenta, bo przecież w Polsce powstają już traktory. Wprawdzie o średnich mocach, w niewielkiej liczbie, z silnikami niespełanijącymi normy Stage V, ale są to konstrukcje bazujące na sprawdzonej technice Ursusa, od podstaw powstające w Polsce, bez pomocy z zewnątrz i są bardzo dobrze oceniane przez klientów. Wszystkie produkowane w okolicach Zwolenia pojazdy spełniają warunki dofinansowania i mogą być rejestrowane w Polsce do końca 2022 r.

Made in Poland

Aby można było sprzedawać sprzęt z nieco starszym typem silników produkcja nie może przekroczyć 100 sztuk rocznie. Zatem zakład jest niewielki w porównaniu do dużych koncernów, ale z dużymi planami na przyszłość.

Wśród małych traktorów sadowniczych jest spora konkurencja. Produkty Kraft wygrywają tanią eksploatacją, fot. K.Pawłowski

Na potrzeby produkcji wybudowano, i wyposażono w specjalistyczny sprzęt, trzy nowe hale produkcyjne w Czarnolasie koło Zwolenia. Z pewnością wiele osób kojarzy tę miejscowość z literatury. Tak, to tam Jan Kochanowski siadał pod lipą i pisał. W firmie wprowadzono system zarządzania jakością i tym samym uzyskano certyfikat normy ISO: 9001. A co najważniejsze, wyprodukowane „pod czujnym okiem” Jana Kochanowskiego traktory sprzedają się na pniu, a klienci są zadowoleni.

Trzy polskie traktory

W Ułężu można było zobaczyć trzy ciągniki Kraft o rożnych mocach i wartości rynkowej: 20C4PU i Kraft 20C4PS (oba o mocy 60 KM) i Kraft 20C4LU (o mocy 65 KM).

Dwie pierwsze maszyny to ciągniki sadownicze, nadające się także do upraw owoców „miękkich” jak maliny, porzeczki, agrest itp. Ponadto firma ze Zwolenia może dostosować ciągniki do wersji komunalnej.

Model z końcówką nazwy PU charakteryzuje się większym rozstawem kół i przednimi kołami większymi o 2 cale, fot. K.Pawłowski

Wersje 20C4PU i PS mogą pochwalić się oryginalnym nadwoziem zaprojektowanym w firmie Krawiec Traktor. Pod maską znajdziemy jednostkę Perkinsa typu 1103D. Ten trzycylindrowy motor o poj. skokowej 3300 ccm jest kompatybilny z silnikami znanymi m. in. z Ursusa MF255, Ursusa 5044 czy 4512, 3702 i 3702 Piko. W zakresie tylnego mostu i skrzyni biegów są one wymienne także z modelem 3502.

Masa własna w stanie gotowym do drogi wynosi 2800 kg. W standardzie ciągniki posiadają: WOM 540 obr./min, TUZ 1,5 t (istnieje możliwość dokupienia przedniego TUZ-a w opcji), typowe zaczepy tylne: rolniczy i transportowy, posiadające niezbędne homologacje, standardowe wyjścia hydrauliki zewnętrznej pozwalające agregować potrzebne maszyny i urządzenia (ilość może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, maksymalna wydajność pomp hydrauliki: do 40l/min), radio, wspomaganie kierownicy, ogrzewaną kabinę wyprodukowaną specjalnie z myślą o ciągnikach Kraft przez firmę Naglak, spełniającą rygorystyczne wymagania w zakresie hałasu i komfortu (posiada stosowną homologację). Klimatyzacja jest dostępna jako dodatkowo płatna opcja. W modelu 20C4PS zastosowano nieco mniejszy rozstaw kół z przodu wynoszący 1400 mm (model PU – 1600 mm) przy mniejszych oponach - 16 cali (model PU 18 cali). Ciągniki wyposażono także w cztery światła robocze LED.

Tania eksploatacja

Przy dzisiejszych cenach oprócz atrakcyjnej kwoty zakupu liczy się również tania eksploatacja - dopiero wtedy możemy w pełni mówić czy maszyna jest tania czy nie. Przedstawiciele firmy Krawiec Traktor na wystawie Zielone Agro Show zapewniali, że ciągniki Kraft są w tej chwili najtańszymi w eksploatacji traktorami w naszym kraju. Składa się na to niskie spalanie oraz świetnie dostępne i tanie części zamienne, które pasują od wspomnianych wcześniej ciągników Ursusa.

Wnętrze ciągników Kraft 20C4PU/PS jest bardzo proste i funkcjonalne. Oczywiście nie znajdziemy w środku zbyt wielu wygód czy elektroniki, fot. K.Pawłowski

Poza tym wiele elementów rolnik jest w stanie naprawić we własnym zakresie. A jeśli zajdzie usterka, z którą sobie nie poradzi, to ew. koszt naprawy wyjdzie niewielki i zostanie usunięty w prawie każdym warsztacie.

Firma Krawiec Traktor zapewnia, że w razie potrzeby, serwis fabryczny dojedzie w ciągu kilku godzin na miejsce postoju ciągnika i usunie ewentualną awarię na miejscu.

Koszt traktorów serii 20C4PS i PU to 136 tys. zł brutto.

Nowy klasyk, czyli Kraft 20C4LU

Trzecim ciągnikiem na wystawie Zielone Agro Show był model Kraft 20C4LU przypominający klasycznego Masseya Fergusona 255. W tym wypadku oblachowanie pochodzi z Turcji, ale reszta ciągnika jest tak samo jak w poprzednich modelach produkowana i składana na Mazowszu.

Silnik to również trzycylindrowy Perkins, tym razem typu 1003D-D3TART48 o pojemności skokowej 2990 ccm. Podobnie jak w innych traktorach marki Kraft motor nie posiada zbędnej elektroniki czy filtru DPF, ale jest wyposażony w turbodoładowanie z intercoolerem - o czym przypominają stosowane naklejki na pojeździe, które nawiązują do lat 90. poprzedniego wieku, kiedy to producenci lubowali się w naklejaniu wszelkich informacji na temat możliwości sprzętu.

Kraft 20C4LU wygląda jak kopia MF 255. Dlatego od razu jakoś go polubiliśmy, fot. K.Pawłowski

Producent poleca ten niewielki ciągnik bez kabiny do obór i tuneli. Z pewnością traktor przyda się wszędzie tam, gdzie jest ciasno, a brak kabiny nie będzie problemem. Wyposażenie standardowe jest podobne do modeli opisanych wyżej, z tą różnicą, że model 20C4LU posiada obciążniki w standardzie (80 kg tył, 150 kg przód), a masa własna wynosi 2500 kg.

4x4 z Carraro

Wszystkie ciągniki są wyposażone w osie przednie firmy Carraro i oczywiście są czteronapędowe. W tej chwili brakuje w nich rewersu, ale fabryka pracuje nad tym problemem i być może w ciągu najbliższych miesięcy zostanie wprowadzona modyfikacja.

Czy te oczy mogą kłamać? Producent poleca ten niewielki ciągnik bez kabiny do obór i tuneli, fot. K.Pawłowski

Ciągniki posiadają 2 lata gwarancji, bez limitu motogodzin. Koszt modelu 20C4LU to 125 tys. zł brutto. Jest też dostępna wersja z kabiną, oczywiście odpowiednio droższa.

Kraft nie składa broni

Maszyny można kupować tylko w tym roku. Niestety furtka, w której niewielki producent mógł produkować ciągniki z normą Stage IIIA kończy się. Czy Kraft będzie dalej dostępny? Firma Krawiec Traktor zapowiedziała, że tak, ale o szczegółach poinformuje, gdy wszystko będzie dopięte na ostatni guzik.

Trzy polskie ciągniki na Zielonym Agro Show, fot. K.Pawłowski

Firma Krawiec Traktor powstała na bazie dotychczas istniejących firm tj. „Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Krzysztof Krawiec” oraz „Krawet – Rol”. Od ok. 30 lat trudni się remontami silników diesla, regeneracją pomp wtryskowych, regeneracją głowic silników wysokoprężnych oraz remontami poszczególnych układów napędowych ciągników rolniczych jak również całych ciągników. Doświadczenie w kompleksowej obsłudze i solidne zaplecze techniczne stało się przyczynkiem do rozpoczęcia montażu całych maszyn.