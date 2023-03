Najtańszy kombajn na targach Agroshow 2023. Ile kosztuje?

Ile kosztuje Deutz-Fahr C6025 TS? fot. Tomasz Kuchta

Choć na targach producenci na ogół wystawiają te największe, przykuwające uwagę maszyny, to my postanowiliśmy sprawdzić, który z prezentowanych na wystawie kombajnów jest najtańszy. Czy nam się to udało? Sprawdźcie sami.

Na stoisku marki Deutz-Fahr, nieco na uboczu natknęliśmy się na model C6025 TS, który na pierwszy rzut oka wydawał się idealnie pasować do naszych poszukiwań. Ile kosztuje ten kombajn i co oferuje? Choć najmniejszy, to wcale niemały Sercem kombajnu Deutz-Fahr C6025 TS jest 6-cylindrowy silnik własnej konstrukcji o pojemności 6,1 l, generujący 250 KM mocy maksymalnej. Wnętrze kombajnu Deutz Fahr C6025 TS fot. Tomasz Kuchta Omawiana maszyna charakteryzuje się 5-klawiszową konstrukcją i dodatkowo jest wyposażona w drugi bęben młócący zwany w tym wypadku turbo-separatorem. Jak zaznacza producent, tego rodzaju system omłotu pozwala na zwiększenie wydajności pracy całego kombajnu o ok. 20 proc. Istnieje także możliwość wybrania modelu C6025, wówczas będzie on pozbawiony dodatkowego bębna. Czytaj więcej Trwają targi Agrotech 2023 w Kielcach (galeria) Jeśli chodzi o hedery do zbioru zbóż, to producent oferuje 4 warianty szerokości roboczej - 4,2; 4,8; 5,4 oraz 6,3 m. Jeśli chcielibyśmy postawić na heder z wysuwanym stołem Vario, wówczas możemy wybierać między trzema wariantami: 5; 5,5 oraz 6,5 m. Wielofunkcyjny dżojstik jest zintegrowany z fotelem operatora fot. Tomasz Kuchta We wnętrzu kabiny znajdziemy m.in. wielofunkcyjny dżojstik zintegrowany z siedziskiem operatora, a także wyświetlacz informujący nas o najważniejszych parametrach roboczych. Deutz-Fahr C6025 TS – cena i dostępność Cena opisywanego kombajnu startuje z pułapu 650 tys. zł netto. Gdybyśmy zechcieli zrezygnować z dodatkowego bębna młócącego, wówczas cena będzie niższa. Kombajn Deutz-Fahr C6025 TS cieszy się na krajowym rynku sporym zainteresowaniem fot. Tomasz Kuchta Z informacji przekazanych nam przez przedstawiciela firmy wynika, iż polski rynek zgłasza spore zainteresowanie kombajnami tej wielkości. A jak na ten moment wygląda dostępność tych maszyn? - W tym momencie mamy pewną pulę zamówionych maszyn, dlatego wciąż jest możliwość zakupu maszyny i otrzymania jej przed nadchodzącymi żniwami. W przypadku nowego zamówienia takiej możliwości już jednak nie będzie – wyjaśnia Rafał Jarmuł, specjalista ds. produktu w marce Deutz-Fahr. A jak Wy oceniacie cenę w/w kombajnu? Czy jest ona Waszym zdaniem atrakcyjna? Czy można kupić kombajn tej klasy jeszcze taniej u innych producentów? Dajcie znać w komentarzach! Czytaj więcej Walki starych kombajnów. Takie rzeczy tylko w USA

