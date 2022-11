W niedzielę 13 listopada zakończyły się targi EIMA International w Bolonii. Trzeba przyznać, że włoska impreza wróciła na tory ustawione przed pandemią - zarówno pod względem gości, jak i premier, nowości oraz liczby pokazanych maszyn było w czym wybierać.

Najwięcej premier zanotował koncern CNH Industrial, który zaprezentował nowości w gamie kombajnów oraz traktorów marki New Holland. Modernizacje nie ominęły także produktów marki Case IH

Deutz-Fahr pochwalił się nagrodzoną na EIMA 2022 skrzynią RVShift i nowymi ciągnikami serii 6

Fendt po raz pierwszy we Włoszech pokazał traktor roku 2023, czyli model 728 Vario

Argo Tractors na imponującym stoisku zaprezentował szereg nowości marek Landini i McCormick

Jahn Deere i Valtra z premierowymi ciągnikami specjalistycznymi

Tegoroczna edycja EIMA International osiągnęła najwyższy wynik w historii, z ponad 327 tys. gości, z czego ponad 57 tys. przyjechało do Bolonii spoza Włoch. Poprzedni rekord liczby zwiedzających targi organizowane przez FederUnacoma wynosił 317 tys. osób i został ustanowiony w 2018 r.

Na targach EIMA pojawiły się wszystkie większe firmy i koncerny. Brakowało kilku znaczących marek takich jak Massey Ferguson, JCB czy Lamborghini, ale były to wyjątki. Oczywiście największe i najciekawsze stoiska zaprezentowały przedsiębiorstwa włoskie takie jak CNH Industrial (w szczególności New Holland, FPT i Case IH), Dieci, Argo Tractors (Landini, McCormick), Merlo, SDF (Same, Deutz-Fahr), Antonio Carraro. Na uwagę zwracały także spore i wypełnione dużą liczbą sprzętów stanowiska Claasa, Johna Deere’a i Kuboty.

Nie zabrakło także tych mniejszych firm, niewielkich manufaktur i producentów znanych właściwie tylko na rynku włoskim. Pawilony z maszynami uprawowymi, opryskiwaczami, maszynami zielonkowymi pękały w szwach od różnego rodzaju urządzeń. Są to często przedsiębiorstwa małe, rodzinne, produkujące kilkadziesiąt maszyn rocznie.

W tym tekście zajmiemy się nowościami od tych największych koncernów. A było tego całkiem sporo, choć najwięcej premier widać przede wszystkim w ciągnikach specjalistycznych.

CNH pokazał najwięcej

Tego można było się tego spodziewać – koncern CNH Industrial pokazał sporo maszyn i chyba najwięcej nowości ze wszystkich dużych producentów. Jako jedyni zmieścili pod dachem kilka kombajnów. Wszystko w ramach świętowania 20-lecia wprowadzenia na rynek flagowych kombajnów serii CX.

Włoski producent chwalił się, że ich maszyna to najczęściej nagradzany, konwencjonalny kombajn na świecie. Do tej pory seria CX zdobyła 33 nagrody, a na rynku, od 2002 r., sprzedano ponad 20 tys. sztuk tych pojazdów.

Kombajn serii CX z hederem FD2 Flex Draper, fot. K.Pawłowski

Na targach EIMA 2022 w ramach jubileuszu pokazano nowy zespół żniwny FD2 Flex Draper, który powstał jako pierwszy owoc współpracy marki New Holland z MacDon Industries. W hederze FD2 Flex Draper zastosowano system MacDon Active Float, który reaguje na zmiany w rzeźbie terenu z elastycznością większą nawet o 70 proc. Ponad to sprzęt wyposażono w system szybkiego cięcia MacDon ClearCut oraz MacDon Active Crop Flow zapewniający podawanie plonów wzdłuż przenośników bocznych w kierunku systemu FeedMax, dzięki czemu przepływ materiału jest skuteczniejszy, a także poprawia całkowitą wydajność młócenia.

Kolejne premiery od New Hollanda to m. in.: nowy ciągnik serii T7 z długim rozstawem osi. Traktor wyposażono w system PLM Intelligence oraz monitor IntelliView 12, a także w pełni regulowany podłokietnik SideWinder Ultra. W efekcie system zarządzania osprzętem ciągnika ułatwia podłączanie urządzeń oraz zapewnia jego dwukierunkową komunikację z podłączonym narzędziem.

Ciągnik New Holland serii T7 z długim rozstawem osi, fot. K.Pawłowski

New Holland zaprezentował także znane z Agro Show ciągniki T5S i T5PS, które w Europie są także nowością. Oprócz tego pokazano odświeżoną paletę ciągników specjalistycznych T4 F/N/V oraz serię TK4 i T4F S. Warto podkreślić, że wersja T4.120 F została uznana za najlepszy pojazd specjalistyczny w konkursie Tractor od the Year 2023. Zmiany polegają na nowej, jeszcze bardziej cichej kabinie, mocniejszych silnikach Stage V oraz pewnych modernizacjach stylistycznych.

Kolejną premierą była prasa BigBaler 1270 Plus Density uzupełniająca gamę rozwiązań BigBaler Plus, która otrzymała wzmocnione i zmodernizowane elementy umożliwiające formowanie bel o 10 proc. większym stopniu zgniotu. BigBaler to także elementy stylizacji serii „Natural Flow” oraz inne nowe funkcje. Ostatnią nowością na stoisku New Hollanda była nagrodzona żółtą kokardą EIMA 2022 premierowa gama minikoparek serii D.

Case IH też zaimponował

Należąca do tego samego koncernu co New Holland marka Case IH pokazała nowe ciągniki Puma 260 CVXDrive, Vestrum 130 CVXDrive wyposażonego w samopoziomującą ładowarkę Case IH L4023T oraz Maxxum 150 CVXDrive, w którym znaleźć można było premierowy monitor AFS 700 Plus. Nad wszystkim górował kombajn Axial-Flow 8250 wyposażony w 9-metrowy heder MacDon.

Kombajn Case IH Axial-Flow 8250 wyposażony w 9-metrowy heder MacDon, fot. K.Pawłowski

SDF stawia na markę Deutz – Fahr

Tuż obok Case IH zaparkowały ciągniki Steyr, które tym razem wyglądały dość skromnie i gdyby nie stojący przed nimi zabytkowy Steyr 180 z 1949 roku można by łatwo przeoczyć stanowisko austriackiego producenta.

Na stoisku koncernu SDF widać było, że firma stawia głównie na markę Deutz – Fahr, która pokazała w Bolonii najwięcej sprzętu. Dziwi brak traktorów Lamborghini – czyżby powoli odchodziły one w niepamięć? Oprócz zielonego koloru niemieckiej marki uwagę zwracała spora część stoiska przeznaczona na promocję systemów rolnictwa precyzyjnego i telematyki w ramach SDF Smart Farming Solutions.

W centrum stoiska SDF stały ciągniki serii 6C wyposażone w przekładnie RVShift, nagrodzone na EIMA 2022 w ramach konkursu „Novelties Tecnica”. Przekładnia, którą niemiecka marka lansuje już od jakiegoś czasu, to hybrydowy, elektronicznie sterowany układ napędowy, który oferuje użytkownikowi wrażenia z jazdy i korzyści znane dla zarówno napędów Powershift jak i TTV. Napęd posiada predefiniowane przełożenia, które są w pełni programowalne, jednocześnie posiada bezstopnowy reduktor do 5 km/h, który daje możliwość zatrzymania bez konieczności użycia hamulców, optymalizuje użycie hamulców w tracie zjazdu ze wzniesień, posiada rewers hydrauliczny na każdym przełożeniu.

Wokół ciągników wyposażonych w RVShift zaparkowano chyba wszystkie typy zielono-czarnych ciągników, a wśród nich lśniły m. in. ciągniki nowej serii 6, 6190 TTV Warrior w zielonym metaliku oraz czarny 9340 TTV Warrior.

Same Virtus 135 wyposażony w nagrodzoną przekładnie RVShift, fot. K.Pawłowski

Wielkie nowości Claasa i małe Kuboty

Trochę w cieniu niemieckiej odsłony SDF stały produkty marki Same, które wprawdzie nie są oferowane na polskim rynku, ale warto i nich wspomnieć. Uwagę zwracały nowe ciągniki specjalistyczne Frutteto, wyposażone zarówno w przekładnie mechaniczne, Powershift, jak i CVT. Znacznie większe wrażenie robił Same Virtus 135 RVshift wyposażony w nową kabinę TopVision i nagrodzoną przekładnie hybrydową.

W tej samej hali co SDF sporo miejsca zajęły firmy Claas oraz Kubota (wraz z marką Kverneland). Japońska firma zaprezentowała całą gamę swoich ciągników, ale z nowości można wymienić traktory specjalistyczne M5002 wyposażone w czterocylindrowe silniki V3800 własnej konstrukcji. Pokazano także mały ciągnik klasyczny LX 351 DM o mocy 35 KM oraz elektryczny LXe 261.

Jedna z premier Kuboty, czyli 5112 Narrow do prac specjalistycznych, fot. K.Pawłowski

W firmie Claas pokazano nowości, które znamy z sierpniowej prezentacji w północnych Niemczech. Były to m. in. kombajn do trudnego terenu Lexion 7000 Montana, prasy Variant 500 oraz Quadrant 5000 Evolution. Wrażenie robiły także ciągniki, które dobrano bardzo starannie – od nominowanego do nagrody Tractor of the Year 2022 w kategorii sprzętu specjalistycznego, czyli Nexosa 260 przez Axiona 900 Terra Traca Cmatic po Xeriona 4000 Saddle Traca.

Nowa, ale w sprzedaży od paru miesięcy, prasa marki Claas serii Variant 500, fot. K.Pawłowski

Staranne stoisko Deere’a

W bardzo schludnej przestrzeni zorganizowanej przez firmę John Deere uwagę zwracał model 8R 410 wyposażony w przekładnie eAutoPowr. Ale swoją europejską premierę miał znacznie mniejszy pojazd czyli ciągnik specjalistyczny 5ML o wąskiej konstrukcji przeznaczony do prac przy uprawach specjalistycznych. Na stosiku amerykańskiej firmy zaparkował flagowy model 5130ML w wąskiej wersji N dysponujący silnikiem o mocy maksymalnej aż 134 KM. Dwa pozostałe modele tej serii dysponują mocą 105 i 120 KM. Warto także wspomnieć, że oprócz wysokiej mocy maszyny mogą zostać wyposażone w pełny pakiet technologii rolnictwa precyzyjnego.

Ofertę na stanowisku John Deere uzupełniały ładowarki Kramer oraz opryskiwacze Mazzotti.

Hybryda i inne innowacje Argo

Bardzo ciekawe i spore stoisko zaprezentował koncern Argo Tractors. Po stronie Landini szczególną uwagę zwracał prototypowy Rex4 Full Hybrid, nagrodzony czerwoną kokardą innowacji EIMA 2022. Ciągnik, podobnie do popularnych samochodów hybrydowych, dysponuje silnikiem diesla o mocy 55 kW połączonym ze stałym elektrycznym boosterem o mocy do 50 kW.

Oprócz tego po niebieskiej stronie stanowiska Argo Tractors zaprezentowano nominowanego do konkursu Tractor of the Year w kategorii ciągników specjalistycznych REX 4-120GT RoboShift, wyposażonego m. in. w nową skrzynię biegów z elektrohydraulicznym rewersem, funkcję Stop & Action, która umożliwia zatrzymanie ciągnika poprzez naciśnięcie hamulca i bez użycia pedału sprzęgła oraz w amortyzowaną oś przednią i kabinę.

Hybrydowy Landini Rex4 to jeden z produktów wyróżnionych czerwoną kokardą EIMA 2022, fot. K.Pawłowski

Z innych nowości marki Landini można wyróżnić serię 6RS Stage V, która dysponuje zautomatyzowaną przekładnią (semi-PowerShiftco), która w czasie jazdy daje operatorowi wrażenie samochodowej skrzyni biegów, z precyzyjną, natychmiastową i pełną reakcją na wysyłane polecenia.

Po stronie czerwonej stoiska włoskiego koncernu mogliśmy zobaczyć ciągnik roku w kategorii Best Utility, czyli McCormicka X6.414 P6-Drive z nową przekładnią Powershift wyprodukowaną przez Argo Tractors. Oprócz tego w najbardziej eksponowanej scenerii pokazywano McCormicki serii X7 SWB. Gama obejmuje silniki Beta Power o niskim zużyciu paliwa, z turbosprężarką i sześciocylindrowym, 24-zaworowym układem wtryskowym Common Rail, o mocy do 240 KM. Ciągniki są dostępne z przekładniami P6-Drive z 6 biegami powershift oraz bezstopniową przekładnią VT-Drive. Nowe modele będą wyposażone w czterosłupkowe kabiny Première Cab.

McCormick X7 SWB są nie tylko ładne, ale także zaawansowane technicznie, fot. K.Pawłowski

Tłumy wokół traktora roku

Ofertę McCormicka uzupełniał znany z poprzedniej edycji EIMA model X8 VT-Drive, napędzany sześciocylindrowym silnikiem FPT N67 Stage V o pojemności 6,7 litra.

Jednym z bardziej obleganych stoisk było stanowisko AGCO, a w szczególności okolice ciągnika roku, Fendta 728 Vario. Nie dość, że niemiecki ciągnik zdobył prestiżowe wyróżnienie to na dodatek była to włoska premiera tego modelu. Z innych nowości z zielonej gamy Fendta wyróżnić należy ładowarkę Fendt Cargo T740 z nową kabiną Multicab IV.

Niepozorna Valtra F na targach EIMA 2022 miała premierę odsłony z silnikiem Stage V, fot. K.Pawłowski

Będzie więcej targów EIMA 2022 na Farmerze

Tuż obok zaprezentowano nowości fińskiej Valtry, gdzie prym wiódł znany z Agro Show ciągnik serii Q, w wersji Q305 (kandydujący do nagrody Tractor of the Year 2023). Wokół niego zaparkowały znacznie mniejsze i skromniejsze Valtry serii F, które podczas targów EIMA miały swoją premierę. Zmodernizowane specjalistyczne Valtry F zostały wyposażone w zupełnie nowy czterocylindrowy silnik FPT o pojemności 2,8 l.

Więcej ciekawostek z EIMA 2022 już wkrótce. Jesteśmy winni wam jeszcze kilka nowości z zakresu maszyn elektrycznych takich jak ciągniki Solis czy ładowarki Faresin oraz maszyn hybrydowych takich jak nowe ładowarki Dieci.

Opowiemy także o markach nieco mniej popularnych, produktach typowych dla rynku włoskiego, nowościach z zakresu rolnictwa precyzyjnego i pojazdów autonomicznych, a także wspomnimy o tym co zaprezentowały polskie firmy.