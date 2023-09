Warta 40 mln dolarów wertykalna farma wybudowana w Dubaju produkuje 1 mln kg warzyw liściastych rocznie. Cały obiekt uzbrojony jest w inteligentne systemy oszczędzające wodę.

Farma Bustanica to zaawansowany obiekt, należący do spółki Emirates Crop One, która jest połączeniem jednej z największych na świecie firm cateringowych oraz przedsiębiorstwa, które jest liderem w branży upraw w pomieszczeniach zamkniętych. Do produkcji w swojej szklarni postanowili wykorzystać specjalnie zaprojektowane systemy Siemens.

Głównym celem ww. firm było wprowadzenie takich rozwiązań, które poprawią wydajność, zmniejszy ilość odpadów a cała produkcja będzie przy tym zrównoważona – przede wszystkim pod względem wody.

Największa farma wertykalna na świecie

Na farmie pionowej zajmującej powierzchnię 100 tys. m2 produkuje się rocznie ok. 1 mln kg warzyw liściastych.

Produkcja warzyw w obiekcie pokazała, że jest to rozwiązanie przynoszące nawet 100 razy wyższą produktywność w porównaniu do gospodarstw prowadzonych na zewnątrz. Przede wszystkim ze względu dużo niższe potrzeby nawadniania - farma potrzebuje 95 proc. mniej wody i do produkcji nie wymaga stosowania pestycydów i środków chemicznych.

Skoncentrowana produkcja i krótkie łańcuchy dostaw powodują, że szklarnie wertykalne mają swoich zwolenników. Z drugiej strony, przeciwnicy twierdzą, że jest ona nieefektywna ze względu na wysokie koszty eksploatacji i produkcję na stosunkowo małą skalę. Jak pokazuje farma z Dubaju, do której technologię dostarcza Siemens, tego typu sektor produkcji żywności może być nawet 100 razy bardziej produktywny – jednak to tego potrzebne są ogromne inwestycje. Fot. Siemens

Rolniczy Siemens

Osiągnięcie tak wysokich oszczędności wody, udało się osiągnąć Bustanice, dzięki kilku systemom, które zaprojektował do farmy Siemens.

W całym gospodarstwie zintegrowano systemy do zarządzania produkcją oraz budynkiem, który steruje i monitoruje klimatyzację oraz wentylację, podczas gdy systemy automatyki i sterowania zapewniają optymalne warunki uprawy, kontrolując oświetlenie i poziomy CO 2 wymagane przez rośliny.

Przemienniki częstotliwości wraz ze stacjami automatyki dbają o to, aby rośliny otrzymywały odpowiednie składniki odżywcze i wodę. Komponenty elektryczne rozprowadzają energię do stojaków uprawowych.

Rozwiązanie problemu nawadniania

Cały system Bustanica zapewnia cyrkulację wody do upraw tak, aby zmaksymalizować efektywność wykorzystania jej przez rośliny. Kiedy woda odparowuje, jest ona odzyskiwana i zawracana do systemu. To pozwala zaoszczędzić 250 mln litrów wody rocznie w porównaniu z tradycyjną zewnętrzna uprawą na świeżym powietrzu przy tym samym poziomie wydajności produkcji warzyw.