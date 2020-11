Największa opona BKT

Indyjska firma BKT właśnie rozpoczęła produkcję gigantycznych opon o średnicy 57 cali. Co prawda są one produkowane do wozideł budowlanych, jednak być może z biegiem czasu opony o tych rozmiarach zawitają także do maszyn rolniczych.

Opona BKT EarthMax SR468 będzie największą opona produkowaną przez firmę BKT. Jej produkcja będzie odbywała się w indyjskiej fabryce w Bhuj. Maszyny do produkcji opony dotarły do fabryki już w styczniu 2020 tuż przed lockdownem wywołanym przez koronawirusa. Z tego powodu nie zostały one od razu zainstalowane w fabryce.

Ich montaż rozpoczął się dopiero po tymczasowym zamknięciu zakładów produkcyjnych, które było niezbędne do wdrożenia rygorystycznego planu bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników.

– Pomimo pandemii i ekstremalnych trudności spowodowanych sytuacją, w BKT osiągnęliśmy to, co niemożliwe. Z oponą - gigant 57", której prototyp powstał dzięki niezwykłej determinacji moich współpracowników, chcemy wysłać pozytywny sygnał do rynku, do naszych partnerów, dystrybutorów i do naszych użytkowników końcowych. W BKT badania i rozwój nad nowymi produktami, które pomagają w rozwoju firmy, ale i całego sektora nie zatrzymały się. Firma BKT zawsze znajduje nowe drogi rozwoju, nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Jest to szczególnie ważne, że mamy do czynienia z największym rozmiarem opon, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany przez BKT – mówi Rajiv Poddar, dyrektor generalny BKT.

Po wyprodukowaniu pierwszych egzemplarzy opony będzie ona intensywnie testowana do wiosny 2021 i dopiero po przejściu tych intensywnych testów zostanie oficjalnie wprowadzona do oferty. Opona EarthMax SR 468 rozszerzy ofertę terenowych opon radialnych stosowanych w pojazdach specjalnych o dużych gabarytach.

Konstruktorzy zastosowali w niej specjalną mieszankę gumy mają ca na celu ograniczenie generowania ciepła podczas pracy w trudnym terenie i pod dużym obciążeniem. Opona jest wyposażona w bieżnik typu E-4, który sprawdzi się w trudnych warunkach terenowych.

Być może w przyszłości, opona EarthMax znajdzie także zastosowanie w maszynach rolniczych.