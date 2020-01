Największa przyczepa rolnicza wszech czasów ze Szwajcarii

Pod koniec zeszłego roku zaprezentowano największą przyczepę rolniczą jaką kiedykolwiek seryjnie budowano

Przyczepa o oznaczeniu modelowym HL84 firmy Agrar Landtechnik mierzy niebagatelne 11,6 m długości i może zabrać ładunek o objętości 84 m3. Ponieważ tego typu sprzęt powstaje zazwyczaj na indywidualne zamówienie, producent ze szwajcarskiego Balterswil zaznacza, że proces produkcyjny jest bardzo elastyczny, więc nie ma przeszkód, by realizować życzenia klientów odnośnie specjalnego wyposażenia przyczepy.

Pierwsza z wyprodukowanych przyczep HL84 posiada skrętną podwójną oś o nośności 16 t z niskoprofilowanymi oponami o imponującym rozmiarze 710/35R22,5. Dzięki nim nacisk wywierany na podłoże może być stosunkowo niski.

Zbierana masa przechodzi przez cynkowany ogniowo podbieracz z 6 rzędami palców, który dzięki 3-punktowemu zawieszeniu o skoku do 200 mm idealnie dopasowuje się do profilu podłoża. Pojazd charakteryzuje się również solidnym i łatwym w utrzymaniu rotorem z sześcioma łopatkami i automatycznym układem smarowania napędzającego go łańcucha.

W przyczepie masa przesuwana jest do tyłu (lub wyładowywana) po rusztowej podłodze napędzanej 4 łańcuchami. Koła łańcuchowe wykonane zostały ze specjalnego, wytrzymałego na zużycie stopu.

Rama przyczepy jest bardzo sztywna i odporna na skręcanie. Przed poddaniem jej 3-etapowemu kataforetycznemu procesowi malowania została wypiaskowana. Dzięki tym zabiegom rama została w najskuteczniejszy możliwy sposób zabezpieczona antykorozyjnie.

Ważnym kryterium przy wyborze przyczepy do sianokiszonki jest jej nadbudowa. Model HL84 jest pod tym względem bardzo masywny, a dzięki zastosowaniu kratownicy z solidnymi linkami wyposażonymi w strzemiona sztywna przyczepa nadaje się też do wykorzystania przy dużych pochyłościach. Wszystkie przyczepy firmy Agrar mogą być również wyposażone w pełną nadbudowę, z ogniowo cynkowanymi, blaszanymi ścianami bocznymi, które dla ułatwienia przesuwania i rozładunku masy pokryte są tworzywem sztucznym.

Firma Agrar Landtechnik istnieje od 85 lat i produkuje swoje wyroby wyłącznie w Szwajcarii, gdzie znajduje się również jej ośrodek badawczo-rozwojowy.