Największe z największych, czyli samojezdne kombajny buraczane, cz.1

Dawno minęły już czasy, gdy co drugi plantator buraków cukrowych posiadał jednorzędowy kombajn Neptun Z413 wyprodukowany w Słupsku. Teraz zdecydowaną większość wykopków realizują maszyny samojezdne, będące najczęściej własnością usługodawcy lub cukrowni.

Obecnie uprawa buraków cukrowych i ich zbiór to bardzo specyficzna oraz stosunkowo wąska branża. Kopanie korzeni buraka w naszym rejonie świata zostało opanowane przez samojezdne kombajny, które produkowane są przez dosłownie garstkę firm. Trzy z nich (Grimme, Holmer, Ropa) to marki niemieckie a pozostałe dwie (Agrifac, Vervaet) holenderskie. Taka mała ich ilość to efekt procesów przejmowania (jak to zwykle bywa) mniejszych przez większych.

Zbiór buraków kiedyś i teraz

I tak niegdysiejszy renomowany niemiecki producent Kleine (na jego licencji produkowany był wspomniany już kombajn Neptun) został przejęty przez Grimme, holenderki WKM przez Agrifac, a Agrifac z kolei wraz z Holmerem należą obecnie do francuskiej grupy Exel Industries. Do tejże grupy należy również marka Matrot, która też produkowała kiedyś kombajny do buraków.

Warto przypomnieć, że w temacie maszyn do zbioru buraków jeszcze dwie dekady temu działało i liczyło się wiele firm oferujących różne metody ich kopania: kombajny ciągnikowe (jedno-, dwu-, a nawet trzyrzędowe), dwuetapowy lub trzyetapowy zbiór (ogławiacz, wyorywacz i przyczepa zbierająca korzenie zawieszone na ciągnikach) oraz małe kombajny samojezdne.

Niektóre z tych marek tj. francuski Franquet czy skandynawskie Edenhall, TIM i Thyregod jeszcze istnieją i produkują m.in. zaczepiane kombajny do buraków, kolejne tj. Kleine, Moreau, Stoll czy WKM zostały przejęte i zlikwidowane, a jeszcze inne tj. Barigelli, Guaresi i Matrot istnieją, ale maszyn do kopania buraków już nie produkują. Był jeszcze radziecki kombajn KS-6B. Nie zmienia to jednak faktu, że dzisiaj zbiór buraków inny niż realizowany przez maszyny samojezdne to margines.

Skupiamy się więc dziś i przedstawiamy Wam te największe z największych samojezdnych kombajnów buraczanych. Kosztujące miliony, wyposażone w ogromne silniki, pięć lub sześć kół, poruszające się „psim chodem” oraz posiadające zbiorniki na korzenie większe niż ładowność naczepy ciężarowej, a ich pojemnością porównywalne wręcz z wagonami kolejowymi.

Grimme Rexor Platinum

Trzyosiowy kombajn Grimme Rexor 6300 Platinum wyposażony jest w silnik Mercedes-Benz o mocy 653 KM, 30-tonowy zbiornik (45 m³) oraz 6-rzędowy, kołowy wyorywacz korzeni. Jego wymiary to: długość 15,6 m, szerokość 3,0/3,3 m, wysokość w położeniu transportowym 4,0 m a masa własna 34 tony.

Wyposażony jest w wiele systemów ułatwiających zbiór, w tym system telemetryczny połączony z portalem myGrimme oraz monitoring Visual Protect i system kamer ProCam. Oprócz buraków cukrowych morze zbierać także cykorię i seler korzeniowy.

O innych kombajnach przeczytasz już wkrótce w drugiej części artykułu.