Największy pług w ofercie Amazone: Tyrok 400

Wraz z modelem Tyrok 400 firma Amazone wprowadza na rynek całkowicie nowy, półzawieszany pług obrotowy z 7, 8 lub 9 korpusami do wyboru.

Jak podkreśla producent - firma Amazone, nowy model pługa jest dedykowany do współpracy z ciągnikami o mocy ok. 400 KM

Nowy korpus pługa SpeedBlade z opatentowaną, bardzo dużą przednią częścią odkładnicy wyróżnia się minimalnym zużyciem korpusu. Przy zwiększeniu prędkości roboczej np. z 6 km/h do 10 km/h główny punkt zużycia automatycznie przesuwa się w kierunku środka korpusu pługa.

Główny punkt zużycia korpusu SpeedBlade, nawet przy dużych prędkościach, znajduje się na powiększonej przedniej części odkładnicy, a nie w obszarze listwy czy litego korpusu. W związku z tym podczas użytkowania modelu Tyrok przy większych prędkościach, w pierwszej kolejności należy wymienić tylko przednią część odkładnicy, gdy ulegnie ona zużyciu. Pozwala to zaoszczędzić duże koszty wymiany części ścieralnych w porównaniu z innymi konstrukcjami.

Seria korpusów pługów SpeedBlade oferuje wybór kształtów listew i korpusów, które można odpowiednio dostosować do konkretnego zastosowania. Jak podkreśla producent, przemyślana konstrukcja korpusów pługów w połączeniu z zaletami procesu hartowania zapewnia niewielkie zapotrzebowanie na siłę pociągową, a tym samym mniejsze zużycie paliwa.

Do pracy w szczególnie trudnych warunkach można zamówić czubki lemieszy w wersji HD lub obrotowe wymienne czubki lemieszy, które zapewniają krótki czas przezbrojenia i mniejsze zużycie.

Model Tyrok standardowo wyposażono w mechaniczną regulację szerokości roboczej. Opcjonalnie można hydraulicznie i bezstopniowo dopasować szerokość roboczą do warunków bezpośrednio z kabiny ciągnika.

Amazone Tyrok 400 to półzawieszany pług obrotowy z 7, 8 lub 9 korpusami do wyboru dla klasy ciągników o mocy ok. 400 KM fot. mat. prasowe