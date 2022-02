Należący do Rosjan producent traktorów Versatile bez sankcji

Buhler Industries, producent maszyn rolniczych z Winnipeg, prawie w całości należący do Rosji, nie znalazł się na kanadyjskiej liście sankcji. Firma posiada w zarządzie Rosjan, w tym lidera rosyjskiej partii politycznej, która popiera Władimira Putina.

Buhler Industries to kanadyjski producent sprzętu rolniczego m. in. traktorów Versatile. Od 2007 r. rosyjska firma Rostselmash posiada pakiet większościowy kanadyjskiego przesiębiorstwa. Zaś od 22 grudnia 2021 r. Rostselmash, największy producent kombajnów w Rosji, posiada już ok. 96,7 proc. akcji Buhlera.

Tydzień temu, będący w zarządzie Buhler Industries Konstantin Babkin, kierujący rosyjską Partią Biznesu (Партия Дела), napisał na Twitterze poparcie dla decyzji Władimira Putina o uznaniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej – dwóch kontrolowanych przez separatystów obszarów, które są uznawane przez społeczność międzynarodową za terytorium Ukrainy.

Buhler Industries odcina się od poglądów Rosjan. Firma wysłała w czwartek komunikat prasowy potępiający atak na Ukrainę.

- Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. Buhler Industries zdecydowanie sprzeciwia się tej akcji i nie toleruje ataku. Buhler Industries działa niezależnie od fabryki kombajnów Rostselmash i nie komentuje działań, ani powiązań większościowych właścicieli – napisał rzecznik kanadyjskiej firmy Adam Reid.

- Buhler Industries to kanadyjska firma, jest notowana na giełdzie w Toronto i nie jest przedsiębiorstwem rosyjskim. Nasze wartości są zakorzenione głęboko w Ameryce Północnej, gdzie firma działa od 1932 roku. Przedsiębiorstwo posiada zakłady produkcyjne w mieście Manitoba, a pracownicy pochodzą z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Buhler Industries działa autonomicznie, a wszelkie decyzje podejmowane są w Kanadzie - dodał w oficjalnym piśmie Adam Reid.

Ostatnie publiczne sprawozdanie finansowe Buhlera wykazało 8,9 miliona dolarów przychodów ze Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym Rosji.

Reid twierdzi, że istniejące sankcje nie będą miały wpływu na obecną strategię biznesową Buhlera.