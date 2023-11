Czasami zdarzają się sytuacje, gdy typowe ściągacze do łożysk nie pasują - tak jak w tym przypadku - demontażu łożysk w przekładni napędowej rozsiewacza Kuhn MDS. Potrzebne są niestandardowe rozwiązania. Oto jak wyglądała naprawa przekładni rozsiewacza.

Rozsiewacze do nawozów pracują w bardzo trudnych warunkach. Negatywny wpływ na mechanizmy pierwiastków zawartych w nawozach najczęściej już na pierwszy rzut oka widać na powierzchniach zabezpieczonych farbą: skrzyni, kratce, ramie, czy elementach sterowania. Kiepska powłoka lakiernicza lub jej uszkodzenia szybko atakuje korozja.

Newralgiczne elementy mające bezpośredni kontakt z granulami wprawionym w ruch (deflektory) lub wprawiającymi je w ruch (tarcze, łopatki) są często wykonywane przez producentów rozsiewaczy ze stali kwasoodpornej. I tutaj raczej nic się nie dzieje jeśli chodzi o korozję. A co z innymi elementami?

Zablokowana przekładnia - jak usunąć łożysko?

W tym przypadku mamy do czynienia z rozsiewaczem Kuhn (Rauch) MDS 19.1, gdzie po dłuższej przerwie w używaniu, nie można było ruszyć tarcz. Skrzynia została wymontowana i szybko okazało się, że przyczyną blokady jest zanieczyszczone "zastałe" łożysko na jednym z wałków napędzających tarcze. Trzeba było więc łożysko wymienić.

Łożysko wału pod tarczą rozsiewającą. Nie wygląda to dobrze, fot.kh

Problemem okazał się demontaż łożyska. Agresywne działanie nawozów zrobiło swoje - gniazdo było podrdzewiałe, bardzo zanieczyszczone, a łożysko tak zapieczone, że jakby stanowiło jedną całość z gniazdem.

Unieruchomione łożysko należało wyciągnąć. Ale jak to zrobić w takim przypadku? Oczywiście na

To jeszcze nic, gdyby można było jakoś do niego podejść. Ale jedynym sposobem jego wyciągnięcia było wyciągnięcie go z gniazda do góry przez wałek. Od razu należy dodać, że wałka nie da się tutaj zdemontować wybijając go w dół. Jest on zintegrowany ze stożkowym kołem zębatym stanowiącym element przekładni kątowej wewnątrz. Żaden z posiadanych ściągaczy nie był przystosowany do takiego demontażu.

Ściągacz do łożysk kulkowych - "samoróbka"

Pierwszą myślą było wykonanie prowizorycznego ściągacza i przyspawanie jego nóżek do łożyska, które i tak było oczywiście do wyrzucenia na złom. Takie rozwiązania stosuje się w praktyce. To jednak nie zdało egzaminu. Spaw puścił.