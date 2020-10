Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2020: O trendach w nowoczesnych maszynach uprawowych

Możliwość precyzyjnego dostosowania parametrów pracy do wymagań siedliska i rośliny i łatwa obsługa maszyn - to kluczowe cechy najnowszych rozwiązań technicznych do uprawy i siewu. Co się za tym kryje? O tym powie prof. Jacek Przybył z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wzrastająca presja na ograniczenie stosowania w uprawie roślin chemicznych środków ochrony roślin, a także nawozów, jest jedną z przyczyn nowych trendów w technice uprawy roli i siewu.

- Pierwszy trend w tej grupie środków technicznych obejmuje wprowadzanie innowacji do stosowanych przez rolników narzędzi i maszyn. Drugim trendem jest automatyzacja dzisiejszych systemów uprawy roli i siewu w celu poprawy ich przyjazności dla użytkownika - wymienia prof. Jacek Przybył z UP w Poznaniu.

Nierozerwalnie wiążą się z tym wprowadzane w ostatnich latach próby autonomicznego funkcjonowania maszyn.

- Trzecim trendem są systemy autonomiczne i rozwiązania zrobotyzowane, póki co jeszcze prototypowe. Wspólnym celem nowych rozwiązań jest możliwość ich precyzyjnego dostosowania parametrów pracy maszyn do wymagań siedliska i rośliny i łatwa obsługa maszyn poprzez wykorzystanie technologii mechatronicznych - dodaje prof. Przybył.

W tym roku nasza konferencja odbywa się ONLINE. Udział w niej jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować!

Sprawdź AGENDĘ!