27 października podczas dorocznego spotkania na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie na sesji poświęconej technice rolniczej poruszone zostaną kwestie dotyczące maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia rolnictwa regeneratywnego.

Wykład obędzie się o godz. 11:30

Rolnictwo regeneratywne jest już stosowane przez część polskich rolników, choć pozostaje wiele kwestii do wyjaśnienia w tym zakresie. A temat jest ważny, gdyż korzyści jakie idą za rolnictwem regeneratywnym dotyczą nie tylko bezpośrednio środowiska, ale też portfela producentów rolnych.

Aby można było otrzymać dofinansowania z tak zwanych „płatności węglowych”, trzeba będzie wprowadzić do uprawy pewne modyfikacje. Dotyczą one m.in użycia nawozów mineralnych oraz odpowiednio prowadzonej uprawy, w której główną propozycją jest ograniczenie orki na rzecz metod strip-till lub no-till.