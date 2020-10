Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Online: Producenci maszyn rolniczych bronią dostępu do wiedzy serwisowej

O wyzwaniach stojących przed niezależnymi warsztatami zajmującymi się naprawą maszyn rolniczych i problemach z naprawą używanych ciągników i innych maszyn opowie podczas debaty w studiu "Serwis współczesnych maszyn rolniczych" Mariusz Zdanowski, mechanik i współwłaściciel firmy Agro-Mechanika.

Ostatnie lata to prawdziwa rewolucja w parkach maszynowych polskich gospodarstw. Pojawiło się mnóstwo nowoczesnych maszyn nowych, ale i tych używanych. W parze niestety często nie idzie rozwój usług serwisowych. Nie ulega wątpliwości, że brakuje rzetelnych warsztatów i dobrych mechaników.

Okazuje się, że nie tylko brakuje mechaników, a Ci którzy trudnią się naprawą sprzętu rolniczego stają przed murem - blokadą informacji dotyczącej napraw poszczególnych maszyn. Producenci sprzętu nie chcą dzielić się taką wiedzą na zewnątrz.

- Zrozumiałym jest to, że nawet autoryzowane serwisy samochodowe zabezpieczają się na kilka lat po wyprodukowaniu danego auta i chronią wiedzy serwisowej, ale tutaj nie ma uwolnienia takiej wiedzy nawet w przypadku kilkunastoletnich maszyn. Nawet takich, których naprawą już nie chcą się zajmować - mówi Mariusz Zdanowski, który wspólnie z Danielem Urbanem prowadzą zakład naprawy maszyn rolniczych Agro-Mechanika w m. Borki-Kosy k. Siedlec.

- Nie mamy szans na żadne szkolenia ani materiały czy wiedzę, która mogłaby pomóc w naprawach. Wszystko to zdobywamy często okrężną drogą i własnym doświadczeniem - zauważa mechanik.

Druga sprawa to polityka napraw, polegająca na wymianie podzespołów, a nie napraw tych elementów. Większość z nich można naprawić, ale po prostu autoryzowane serwisy nie robią tego. A jeśli ktoś chce we własnym zakresie dokonać takiej naprawy czy w niezależnym serwisie, problemem bywa dostęp do potrzebnych części czy oprogramowania.

- Takie podejście pociąga za sobą zdecydowany wzrost kosztów napraw - podsumowuje Zdanowski.

