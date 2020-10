Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Online: Skąd biorą się wysokie koszty serwisu maszyn?

Wiele się mówi o tym, że serwis nowoczesnych maszyn rolniczych jest bardzo drogi. Skąd się biorą wysokie koszty obsługi? Temat "Serwis współczesnych maszyn rolniczych" poruszy podczas naszej debaty w studiu nagraniowym dr inż. Mirosław Czechlowski z UP w Poznaniu.

Patrząc od strony klienta serwisu, ceny usług serwisowych wydają się być nieraz na horrendalnie wysokim poziomie. Stawki godzinowe pracy autoryzowanego serwisu to zazwyczaj rząd 200-250 zł. Dużo, ale bywa i jeszcze więcej. Na tle innych usług czy przeciętnych stawek roboczych wypada to "imponująco".

Patrząc jednak "od wewnątrz", wysokiej stawki przestają jednak tak dziwić - przynajmniej w części. Niestety - nowoczesny, skomplikowany sprzęt wymaga bardzo nowoczesnych narzędzi i przeszkolonego serwisu, od którego dodatkowo wymaga się żeby był "na zawołania", co szczególnie ma znaczenie w przypadku dużych, drogich maszyn pracujących bardzo intensywnie, gdzie każda godzina przestoju oznacza duże straty.

- Niejednokrotnie brałem udział w szkoleniach pracowników serwisu, kupuję też narzędzia diagnostyczne żeby móc szkolić studentów. Cokolwiek czego byśmy się nie dotknęli, liczone jest w dziesiątkach tysięcy złotych - mówi dr inż. Czechlowski.

- Chociażby program diagnostyczny z interfejsem - kilkanaście tys. zł. Tester do pomiaru ciśnień i natężenia przepływów - akurat taki teraz kupujemy dla naszej katedry- to koszt rzędu 35 tys. zł, a tutaj koszty zakupu to często rząd co najmniej kilkunastu tysięcy złotych i więcej diagnostyczny.

Do tego dochodzą samochody serwisowe z wyposażeniem w różnego rodzaju narzędzia specjalne i koszty niezbędnych szkoleń mechaników.

- Brakuje mechaników i to też podnosi stawkę godzinową - zauważa nasz ekspert.

- Trzeba też wziąć pod uwagę, że usługa serwisowa jest objęta gwarancją. Sumując to wszystko można wywnioskować skąd biorą się wysokie koszty serwisowania maszyn. Aczkolwiek z drugiej strony niektóre firmy też przesadzają. Ostatnio od znajomego usłyszałem, że w rachunku za naprawę policzono mu stawkę za roboczogodzinę w kwocie ponad 400 zł - podsumowuje dr Czechlowski.

W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie możemy spotkać na żywo ze słuchaczami, więc uruchomiliśmy dla nich okno "zadaj pytanie". Jeśli macie pytanie związane z techniką rolniczą i planowanymi tematami, zachęcamy do wysłania go TU.

Przypominamy jednocześnie, że całe forum mogą Państwo śledzić na naszej stronie farmer.pl. Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji!

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!