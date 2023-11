Narodowe Wyzwania w Rolnictwie: Przyjdzie lepszy czas na inwestycje?

W kwestii sytuacji w branży rolnej, ekspert PKO Banku Polskiego, Mariusz Dziwulski zauważa, że jest poprawa, ale to wciąż nie są dobre nastroje w porównaniu z latami ubiegłymi. fot. MP

W porównaniu do roku poprzedniego, na który bardzo mocno wpłynęła wojna w Ukrainie, obecnie w branży rolnej obserwuje pewne ożywienie, choć, historycznie to wciąż nie są dobre nastroje - to z kolei przekłada się na inwestycje w gospodarstwach.

Jednak nastroje to nie jedyny wyznacznik inwestycji - jak zauważa dr Mariusz Dziwulski, ekspert Departamentu Analiz Ekonomicznych, Zespół Analiz Sektorowych, PKO Bank Polski. Podyktowane są one również czynnikami gospodarczymi, ekonomicznymi i ogólną sytuacją na rynkach rolnych. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na obecną sytuację jest duży spadek cen produktów rolnych. − Według GUS przeciętnie ceny skupu podstawowych produktów rolnych, rok do roku, we wrześniu obniżyły się o ponad 18 proc. Mamy też wciąż wysoką inflację - pomimo tego, że z miesiąca na miesiąc spada. Wcześniej jej poziom wpłynął na podniesienie stóp procentowych, a to w dużej mierze przełożyło się na ograniczenie finansowania zewnętrznego - wyjaśnia nasz ekspert. Inwestycje są konieczne, ale potrzeba zmiany ich charakteru Czytaj więcej NWWR 2023. Przyszłość jest niepewna, ale inwestycje konieczne Do tej pory rolnicy koncentrowali się na zakupach, które modernizowały ich gospodarstwa i miały na celu zwiększanie produktywności. Obecne wymogi polityki rolnej ukierunkowują inwestycje w nowym kierunku. − Inwestycje w OZE, w dobrostan zwierząt czy też Rolnictwo 4.0. są działaniami, które mogą pomóc zapowiedz spadkowi produktywności w kontekście ograniczeń jakie stawia WPR. Jednak obecny spadek cen produktów rolnych negatywnie przełoży się na dochody rolników, a to może spowodować, że rolnicy będą chcieli odłożyć inwestycje w czasie - zauważa dr Dziwulski POZNAJ AGENDĘ KONFERENCJI NWWR 2023 Szansa na poprawę koniunktury W najbliższych miesiącach szansą na poprawę sytuacji maja być obniżki stóp procentowych. Ich spadek może pozytywnie wpłynąć na dostępność kredytów dla rolników, które dodatkowo wspierać mają malejąca inflacja oraz poprawa nastrojów po dwóch ostatnich trudnych latach. Czytaj więcej Dlaczego rolnicy nie decydują się na rolnictwo precyzyjne? Czytaj więcej NWwR: Kto ma wiedzę, ten ma władze nad gospodarstwem

