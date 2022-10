Temat Rolnictwa 4.0 i tego, jakie ono korzyści niesie dla rolników podejmiemy na naszej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się 27. października w Jachrance. Jednym z prelegentów będzie dr inż. Jacek Skudlarski, popularyzator nowoczesnych technologii w rolnictwie.

Postępy we wdrażaniu rozwiązań Rolnictwa 4.0 w praktyce rolniczej obserwujemy na bieżąco. Które z nich już dziś cieszą się największym zainteresowaniem rolników, a które mogą już niebawem w ogromnym stopniu zyskać na popularności?

Postęp dzieje się na naszych oczach

Elementy Rolnictwa 4.0, które jeszcze do niedawna nie były zbytnio popularne wśród rolników, dziś coraz częściej trafiają pod strzechy. Na co najczęściej stawiają farmerzy?

- W samej koncepcji Rolnictwa 4.0 jest zagłębiona koncepcja rolnictwa precyzyjnego i to właśnie te rozwiązania są na ten moment najpopularniejsze wśród rolników. Mowa w tym wypadku m.in. o jeździe automatycznej, zmiennym dawkowaniu, kontroli sekcji, czy zbieraniu danych poprzez systemy telematyczne – wyjaśnia dr inż. Jacek Skudlarski, pracownik dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Mechanicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jak twierdzi nasz rozmówca, firmy oferujące tego typu rozwiązania potwierdzają, że zainteresowanie nimi stale rośnie.

- Przedstawiciele tych firm mówią jasno, że klienci coraz częściej nie pytają o cenę np. nawigacji, a bardziej interesuje ich jej dostępność oraz to, kiedy będzie mógł się odbyć montaż. To niewątpliwie świadczy o tym, że zainteresowanie rolników, a także ich świadomość stale rośnie – dodaje Skudlarski.

Brak jest jednak jednoznacznych danych, które pokazałyby nam jaki odsetek rolników wdraża u siebie nowoczesne rozwiązania Rolnictwa 4.0.

- Według raportów, z którymi miałem okazję się zapoznać, wynika iż rynek Rolnictwa 4.0 rośnie i będzie rósł, a na Europę ma przypaść 25 proc. całego światowego rynku w tym zakresie – twierdzi dr inż. Jacek Skudlarski.

Rolnictwo 4.0 nie musi być drogie

Skoro wiemy już, jakie rozwiązania z zakresu Rolnictwa 4.0 już teraz cieszą się popularnością rolników, to pojawia się pytanie, jakie narzędzia mają szansę na masowe upowszechnienie się za kilka lat.

- W jakimkolwiek kierunku technologia by nie poszła, to mam wrażenie, że podstawowym pakietem narzędzi będą rozwiązania umożliwiająca zbieranie danych. Tym samym niezbędna okaże się infrastruktura potrzebna do ich przechowywania w postaci np. chmur obliczeniowych, ale także infrastruktura umożliwiająca swobodny do nich dostęp oraz analizę – twierdzi Skudlarski.

Jak się okazuje, popularyzacja tych rozwiązań może przyspieszyć w związku z wysokimi kosztami produkcji, z jakimi zmagają się aktualnie rolnicy.

- Stale drożeją koszty produkcji, a jej opłacalność może stać pod znakiem zapytania ze względu na zmieniające się ceny płodów rolnych. W takiej sytuacji na znaczeniu zyskuje konieczność stosowania narzędzi do zbierania danych, aby wiedzieć jakie mamy koszty produkcji w danej uprawie i na danym polu – dodaje dr inż. Jacek Skudlarski.

Co ciekawe, rozwiązania te na ogół nie są drogie, a więc minimalna bariera wejścia powinna przyspieszyć upowszechnianie tego typu narzędzi już w najbliższych latach.

- Równie istotne jest to, że narzędzia te mogą być odpowiednio dobrane do wielkości danego gospodarstwa. Rynek oferuje bowiem zarówno proste aplikacje umożliwiające gromadzenie danych z przeznaczeniem dla mniejszych gospodarstw, jak również pełne systemy oczujnikowania zarówno maszyn, jak i pól, z czego chętnie powinny korzystać większe gospodarstwa – podsumowuje Skudlarski.