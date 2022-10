Rolnictwo precyzyjne, gromadzenie informacji, ich przetwarzanie i wykorzystywanie w zarządzaniu produkcją rolną będzie jednym z tematów przewodnich technicznej części konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, która odbędzie się 27 października w Jachrance.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Jednym z prelegentów będzie Bogdan Kazimierczak, specjalista ds. platformy MyJohnDeere.com i klientów kluczowych w firmie John Deere Polska. W czasie naszej konferencji Bogdan Kazimierczak opowie o zbieraniu danych, systemie John Deere Operations Centre i innych atrybutach rolnictwa cyfrowego.

Aby zebrane dane odzwierciedlały rzeczywistość jak najpełniej warto je zbierać nie tylko podczas pracy. Ważne też są badania glebowe, informacje ze stacji pogodowych itp.

Wiele osób twierdzi, że w czasie pracy nie ma czasu na zaprzątanie głowy zapisywaniem danych, ale dziś nie jest to już aż tak pracochłonne. Wszelkie dane zapisuje automatycznie system, np. Jahn Deere Operations Centre, potem je przechowuje, obrabia, przetwarza. W zbieraniu danych mogą pomóc systemy automatycznego prowadzenia czy też zasady rolnictwa precyzyjnego - gdy maszyna pracuje, my możemy wysłać informacje.

- Właśnie wokół danych i o tym w jaki sposób je gromadzić oraz jakie korzyści mogą one nam dać będę mówił w Jachrance. Chodzi o to by optymalizować nasze plony według twardych danych, a nie według intuicji, która być może dobrze nam podpowie trzy razy, ale za czwartym już niekoniecznie będzie bezbłędna. Jest to jedyna droga do optymalizacji naszej działalności – dodał Kazimierczak.