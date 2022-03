Narzędzia Waryński origin na Giełdzie Rolnej

Maszyny budowlane z logo Waryński – Bumar zna prawie każdy. Koparki, koparko-ładowarki i inne sprzęty zbudowały nie jeden blok i przekopały mnóstwo ziemi pod budowę dróg, mostów i chodników. Teraz Waryński wraca m. in. jako marka narzędzi.

Historia maszyn budowalnych warszawskiej firmy kończy się w 2001 r. Potem logo z charakterystycznym żółtym „W” zaistniało w branży deweloperskiej.

Od kilku sezonów marka Waryński pojawia się także na portalu Gieldarolna.pl, bowiem firma wróciła na rynek m. in. jako producent narzędzi i części do maszyn rolniczych.

Narzędzia z żelazną gwarancją

Dziś skupimy się na prostych narzędziach dostępnych na portalu Gieldarolna.pl.

Na stronie producenta możemy przeczytać, że produkty oferowane przez Waryńskiego są wnikliwie testowane i sprawdzane. Zarówno produkcja własna jak i zlecona odbywa się po pozytywnych wynikach audytów fabryk produkujących narzędzia lub ich istotne elementy. Podobno wszystko po to, by produkty nie trafiały z powrotem do producenta jako wadliwe.

Warto dodać, że narzędzia to tylko część oferty firmy Waryński, która produkuje także wiele innych akcesoriów dla rolnictwa.

Firma Waryński origin daje na swoje narzędzia 25 letnią „żelazną” gwarancję. Sprzęt dobrze znanej firmy jest nieco droższy od konkurencji. Sprawdźmy ile droższy.

Co możemy znaleźć na giełdzie rolnej?

Zaczniemy od rzeczy bardzo podstawowych, czyli od młotka ślusarskiego 10 kg, który kosztuje na Giełdzie Rolnej 205,50 PLN. Wersja 4 kg to już koszt 103,30 PLN. Konkurencyjny młotek 3 kg firmy Stalco dostępny także na Giełdzie Rolnej można kupić już za 20,39 PLN, a młotek firmy Sparta 4 kg to koszt zaledwie 15,41 PLN.

Narzędzia firmy Waryński origin na Giełdzie Rolnej

Jeśli chcemy mniej walić młotkiem, a więcej ciąć to polecamy nożyk łamany 18 mm w aluminiowej obudowie z 6 ostrzami zapasowymi przydatny w gospodarstwie do cięcia uszczelek, gumy czy izolacji kosztujący 21,50 PLN.

Młotki, śrubokręty, klucze i inne narzędzia muszą znajdować się w każdym gospodarstwie. Czy warto wydawać nieco więcej na produkty jakościowe? fot. warynski.org

W przypadku szczypiec uniwersalnych bocznych, przystosowanych do pracy pod napięciem elektrycznym (z certyfikatem niemieckiego instytutu VDE) to narzędzie Waryńskiego o długości 160 mm na Giełdzie Rolnej wyceniono na 58,80 PLN. Podobne szczypce firmy Neo Tools, tylko o 20 mm dłuższe i zapewne bez certyfikatu, kosztują 54,90 PLN, a sprzęt firmy Yato to wydatek na portalu Gieldarolna.pl zaledwie 16,99 PLN.

Zawsze warto mieć skrzynkę z narzędziami

Z rzeczy większych, zawsze przydatnych w gospodarstwie, warto wyróżnić skrzynkę z narzędziami, w której znajdziemy: przedłużkę 125mm, przegub uniwersalny ½, klucze płasko-oczkowe w standardzie ASME B107-2010 ze stali CrV pokryte elektrocoatingiem (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), grzechotkę standardową, grzechotkę wzmocnioną z mechanizmem monolitycznym odporną na zerwanie, nasadki cienkościenne w standardzie CrV50BV30, sześciokątne 1/2 ze stali CrV pokrywane elektrocoatingiem (10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 32), szczypce uniwersalne i do cięcia 160 mm, wkrętaki płaski i PH2, młotek ślusarki z obuchem zabezpieczonym dodatkowym kołnierzem stalowym 500g. Całość znajduje się w skrzynce roboczej trójdzielnej z blachy 0,5mm malowanej proszkowo. Koszt? 820,00 PLN.

Skrzynka narzędziowa firmy Waryński origin wygląda naprawdę solidnie, fot. warynski.org

Inne zestawy narzędzi dostępne na Giełdzie Rolnej kosztują od 103,00 PLN, ale nie posiadają tak wyrafinowanych przedmiotów w środku. Zestaw o podobnej specyfice do Waryńskiego wyprodukowany przez Yato na Giełdzie Rolnej wart jest 429,90 PLN.

Czy używacie narzędzi Waryński w swoim gospodarstwie?

Jesteśmy ciekawi czy używaliście już narzędzi firmy Waryński origin? Oprócz wymienionych rzeczy na portalu Gieldarolna.pl znajdziecie także inne produkty Waryńskiego, takie jak: śrubokręty, klucze z grzechotkami, klucze udarowe, imadła, ściski stolarskie i wiele, wiele innych.

Czy są warte swojej ceny, a jakość jest rzeczywiście wyższa od tańszej konkurencji? Koniecznie pochwalcie się waszymi przygodami z narzędziami polskiej firmy.