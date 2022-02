Następcy Petkusa. Czym obecnie czyści się ziarno?

Bywają sezony, w których dopiero przy zbiorach plonu okazuje się, że któryś z elementów chemicznego odchwaszczania nie zadziałał i ziarno należy odseparować od zanieczyszczeń w wialni. Rolnicy maja coraz szerszy dostęp do nowoczesnych urządzeń.

Wygląda na to, że wysłużony Petkus zaczyna mieć sporo następców na polskim rynku. Niektóre z tych technologii, trafiają nawet do Urzędu Patentowego. Sprawdzamy, czym wyróżnia się separator aerodynamiczny firmy ASM, obecny na rynku od 3 lat.

O innym rodzaju nowoczesnej wialni sitowej pisaliśmy w artykule:

Nowa technologia separatorów

Proces czyszczenia i segregacji materiału wyjściowego odbywa się w oparciu o ciężar właściwy ziarna. To do tego parametru separator dobiera strumień powietrza.

Do czyszczenia, suszenia i kalibracji wg ciężaru właściwego, w urządzeniu ASM nadają się różne rodzaje ziaren: rzepaku, kukurydzy, nasion traw zbóż, nasion strączkowych i oleistych. Warto również zwrócić uwagę, że w tym rodzaju separatora, nie jest aż tak istotna wilgotność czyszczonego materiału.

Tego typu urządzenia, są używane w gospodarstwach rolnych głównie w celu przygotowania ziarna pod siew, aby otrzymać odseparowane, jakościowe najlepsze biologicznie nasiona, którego wyniki mają być widoczne w plonie.

Drugą możliwością wykorzystania nowoczesnej wialni jest magazynowanie. Aby ziarno mogło być dłużej przechowywane w systemie podłogowym, czy silosie powinno być oczyszczone z nasion chwastów, resztek słomy, czy drobinek ziemi z odseparowanymi uszkodzonymi ziarnami gorszej jakości.

Jak podaje producent, separatory charakteryzują się wydajnością do 100 t/h i zużyciem energii do 20 kW/h. Umożliwiają suszenie surowca za pomocą powietrza, z wydajnością od 1,5 proc. do 2,0 proc. na jeden cykl. Jednocześnie usuwają zanieczyszczenia biologiczne (grzyby, pluskwy, chrząszcze) co przekłada się nie tylko na zmniejszenie kosztów, ale i na bardziej higieniczne przechowywanie ziarna.

Jak działa nowoczesny separator aerodynamiczny

Działanie separatora ASM podzielone jest na trzy tryby wydajności: czyszczenie wstępne (przed magazynowaniem ziarna konsumpcyjnego i paszowego), czyszczenie dokładne ze średnią wydajnością (dokładny podział na frakcje z usunięciem zanieczyszczeń) oraz kalibracja (separacja z niską wydajnością, gdzie materiał z frakcji I i II jest dzielony z dokładnością do 3 proc.).

Maszyna może pracować z prawie każdym rodzajem ziarna, przy bardzo wilgotnym i zanieczyszczonym surowcu. Obniża wilgotność podczas czyszczenia przez usunięcie resztek zielonych. fot. ASM

To może pomóc w skróceniu procesu technologicznego, zastępując wialnię lub czyszczenie sitowe.

− Ponieważ nasze separatory są urządzeniami stosunkowo nowymi na rynku, firmy i gospodarstwa zainteresowana zakupem mogą wypożyczyć je na testy. Seryjnie produkujemy dwa modele. Nasz najmniejszy separator, ASM-101, na czyszczeniu wstępnym ma wydajność ok. 20 t/h na separacji ok. 5 t/h. ASM-300 posiada wydajność od 15 do 75 t/h. Natomiast pozostałe modele o jeszcze większej wydajności, produkujemy pod zamówienie klienta – mówi Krzysztof Paszko, członek zarządu ASM Technology Sp. z o.o.

Opłacalność inwestycji

Producent dokonał kalkulacji dla pszenicy i kukurydzy, na podstawie których możliwe jest przewidzenie po jakim czasie inwestycja w maszynę może si zwrócić.

surowiec 1 tona * 4 t/% * 2 litry * 3,5 zł = 28,00 złmateriał po czyszczeniu - 0,95 tony * 2 t/% * 2 litry * 3,5 zł = 13,30 zł. fot. ASM

W wyliczeniu przyjęto, że obniżenie wilgotności 1 t ziarna o 1 proc. wymaga zużycia 2 litrów oleju opałowego. Nie wliczone zostały koszty energii elektrycznej.

Koszt suszenia: surowiec – 1 tona * 16 t/% * 2 litry * 3,5 zł = 112,00 zł, materiał po czyszczeniu – 0,9 tony * 12 t/% * 2 litry * 3,5 zł = 75,60 zł. fot ASM

Wyliczenie jest podane dla bardzo dużej ilości materiału. Zazwyczaj w dużym gospodarstwie z produkcją zbóż i ziaren oleistych, rocznie przypada do kilkunastu ton materiału przygotowywanego do siewu. Jeśli chodzi o magazynowanie, wszystko zależy od stopnia zanieczyszczenia - nawet w plonach wysokiej jakości, zdarza się, że z całego zbioru parę ton należy wyczyścić.

Cena najmniejszego separatora ASM-101 to 44 tys. zł netto. Za model ASM-300 zapłacimy ok 100 tys. zł netto, i niestety - jak w przypadku większości maszyn rolniczych - będą drożeć.

Separator, jest zatem maszyną, której używa się co sezon - nawet jeżeli jej eksploatacja różni się rok do roku. O tym, czy warto wymienić wialnie na sprzęt nowej generacji zadecyduje zatem to, jakiego rodzaju ziarno czyścimy i w jakiej ilości. Jej zastosowanie na pewno będzie miało sens w przypadku bardziej wymagających roślin jak len.