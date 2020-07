Nawet 100 ton na godzinę! John Deere X9 oficjalnie

John Deere do swojej oferty kombajnów na rok 2021 dodał dwa nowe modele rotorowe serii X, które poradzą sobie ze zbiorem wysokowydajnych zbóż w trudnych warunkach pogodowych stających się już chyba normą.

Najszerszy przenośnik pochyły na rynku oraz rotory XDS

Mowa o najnowszych modelach X9 1000 o mocy maksymalnej 639 KM (470 kW) oraz X9 1100, 700 KM (515 kW). Większy z nich, czyli X9 1100 może zbierać pszenicę z wydajnością 100 ton na godzinę przy stratach ziarna na poziomie poniżej 1 proc!

Podstawą bardzo dużej wydajności premierowych okrętów żniwnych John Deere serii X jest wg producenta m.in. najszerszy przenośnik pochyły na rynku. Współpracuje on z nowym podwójnym separatorem obrotowym oraz największym w branży koszem sitowym pozwalającym zwiększać wydatnie przepływ materiału.

Materiał odbierany z przenośnika pochyłego jest równomiernie podawany przez bęben przyspieszający przepływ masy o konstrukcji w kształcie jodełki w kierunku serca nowego kombajnu, czyli podwójnego separatora serii X (XDS). Dzięki największym aktywnym powierzchniom omłotu i separacji materiał w separatorze XDS jest poddawany dziewięciu obrotom, co pozwala ograniczyć straty oraz zwiększyć wydajność zbiorów.

Rotory XDS o długości 3,51 m wykorzystują sprawdzoną konstrukcję modułową znaną z kombajnów serii S, a więc wydzielone sekcje omłotu i separacji. Z kolei kosz sitowy Dyna-Flo XL o powierzchni 7 m2 ma o 36 proc. większą powierzchnię czyszczenia, a dzięki nowemu systemowi wentylatorów zapewnia o 45 proc. większą wydajność czyszczenia w porównaniu z serią S.

Mocne serce i niezawodna przekładnia

Nowe maszyny dwu rotorowe John Deere serii X są napędzane całkowicie nowym sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym John Deere PowerTech o pojemności 13,6 litra i mocy maksymalnej 639 KM (470 kW) oraz 700 KM (515 kW).

Z silnikami została zestawiona nowa przekładnia ProDrive XL charakteryzująca się niezawodnie płynnym działaniem. W swoim działaniu wykorzystuje wyjątkowy w branży system dwóch silników hydraulicznych, które włączają się natychmiast po uruchomieniu. Wraz ze wzrostem prędkości do przodu i zmniejszeniem zapotrzebowania na moment obrotowy zostaje ograniczona wydajność drugiego silnika, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na moc i paliwo.

Dzięki temu zapewnia ona 30 proc. większy moment obrotowy przydatny szczególnie do pracy na zboczach oraz w mokrych i błotnistych warunkach. Ponadto podzespół ten oferuje zarządzanie prędkością obrotową silnika w zakresie do 1700 obr./min w celu zmaksymalizowania osiągów na drodze.

Prędkość transportowa premierowych kombajnów to 25 km/h. Kombajny serii X są dostępne w wersji na kołach lub na gąsienicach, a ich szerokość transportowa wynosi poniżej 3,5 m.

Koncepcja HarvestMotion

Podobnie jak samojezdne sieczkarnie polowe John Deere serii 9000, kombajny dwu rotorowe X9 wyposażono w rozwiązanie HarvestMotion, które gwarantuje niższe prędkości obrotowe silnika przy wyższych prędkościach podzespołów żniwnych. Dzięki pracy na niższych obrotach możliwe jest ponadto jak twierdzi producent uzyskanie o 20 proc. niższego zużycia paliwa oraz o 30 proc. większego momentu obrotowego.

Nacisk głównie na wydajność

Przy opracowywaniu kombajnów serii John Deere serii X bardzo duży nacisk położono na wydajność zbiorów. Dzięki przełomowym osiągnięciom w dziedzinach przekładni, przepływu materiału, układów czyszczących i nowych nożach rozdrabniacza słomy Xcel zapotrzebowanie na moc przy zbiorze zmniejszono o 120 KM (86 kW) przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Zbiornik ziarna w zielonych kombajnach może pomieścić 14 800, a w modelu X9 1100 nawet 16 200 litrów ziarna, przy wydajności rozładunku do 186 l/s. Podczas zbiorów kombajny John Deere serii X mogą pracować do 14 godzin bez tankowania – 1250-cio litrowy zbiornik paliwa w modelu X9 można zatankować do pełna w niecałe 2,5 minuty!

Wyrazem uznania dla tej koncepcji jest srebrny medal niemieckiego towarzystwa DLG przyznany maszynie X9 za „Pakiet rozwiązań w zakresie wydajności do dużych kombajnów” na targach Agritechnica 2019 w Hanowerze.

System JDLink

W przypadku obu modeli John Deere serii X system JDLink™ jest dostępny bezpłatnie przez dwa lata. Umożliwia on komunikację między maszynami oraz ułatwia właścicielowi i operatorowi przesyłanie danych polowych oraz agronomicznych do i z maszyny, a także udostępnianie informacji o wydajności maszyny. Kombajny są również kompatybilne z systemem Connected Support™, które umożliwiają wykrycie i wyeliminowanie potencjalnego czasu przestoju, zanim on nastąpi.

– Nasze nowe kombajny serii X9 mogą w przypadku zmiany warunków zbioru automatycznie wprowadzać poprawki ustawień za operatora, co pozwala utrzymać wydajność maszyny zawsze na najwyższym poziomie – podsumowuje Jonathan Edwards, kierownik ds. marketingu produktów w firmie John Deere.

Pierwsze modele nowych okrętów żniwnych John Deere X9 w polskiej ofercie pojawią w sezonie 2021.