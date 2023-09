Nawet przy nowoczesnych rozwiązaniach sterowanych elektroniką i diagnozowanych komputerem, warto mieć pod ręką proste narzędzia takie jak młotek i przecinak. Mogą się one przydać np. przy uruchamianiu ciągnika z układem wtrysku common rail, tak jak w opisanym przypadku MF-a 6480.

Oczywiście młotek i przecinak to tylko środek doraźny, ale jednak skuteczny. Massey Ferguson 6480 Dyna-6 odpala po stuknięciu w pompę.

Prawdopodobnie zacina się zawór pompy zasilającej common rail

- Siła wyższa wymaga nietypowych rozwiązań - mówi z uśmiechem Maciej Florczuk z Falatycz w woj. mazowieckim, właściciel MF-a 6480 Dyna-6.

W ciągniku Massey Ferguson 6480 uszkodzeniu uległa pompa paliwowa zasilająca szynę common rail - przynajmniej wszystko na to wskazuje. Układ wtryskowy 6-cylindrowego silnika marki Perkins jest oparty na systemie common rail. Pompa zasilająca to produkt marki Caterpillar. Nie było to takie proste do stwierdzenia, bo tabliczka znamionowa na pompie miała nałożony fabryczny lakier MF-a.

Wygląda na to, że w pompie zacina się zawór podający paliwo do pompy. Kilkukrotne uderzenie młotkiem za pośrednictwem przecinaka prawdopodobnie odblokowuje go. Po takim zabiegu silnik ciągnika ciągle z pewną trudnością, ale uruchamia się.

Działanie doraźne. Traktor potrzebny do pracy

Oczywiście usterka wymaga naprawy, a młotek i przecinak to rozwiązanie "na teraz". MF 6480 jest głównym "koniem pociągowym w ponad 100-hektarowym gospodarstwie i jest obecnie niezbędny. Naprawa musiałaby wyłączyć na kilka dni ciągnik z użycia.

- Oczywiście to działanie wynika tylko z tego, że trwa intensywny sezon prac. Sytuacja wygląda tak, że mam już zakupioną nową pompę - oryginalą firmy CAT, bo stwierdziłem, że wymiana tego zaworu może być kłopotliwa, przy okazji wyjdzie jeszcze że i sama pompa może wymagać jakiejś regeneracji i koszt może zbliżyć się do zakupu nowej pompy - wyjaśnia rolnik.

Jaki będzie finał awarii MF-a? Czy diagnoza jest trafna?

Pompa kosztowała 8400 zł netto. Niestety wymiana nie jest taka prosta - dostęp jest dość ciężki i wygląda na to, że będzie to wymagało sporo czasu. Naprawy ma dokonać doświadczony mechanik.Jak zaznacza rolnik, ciągnik już wcześniej dawał sygnały że jest problem z zasilaniem paliwem. Silnik uruchamiał się po dłuższej pracy rozrusznika - szczególnie zimą.

Czy mieliście takie problemy w swoich ciągnikach? Jeśli jesteście ciekawi finału tej awarii i naprawy - napiszcie w komentarzach. Postaramy się tego dowiedzieć i opisać sprawę.