New Holland Big Baler 1290 High Density - pierwszy pokaz w Polsce

Firma New Holland wraz ze swoim dilerem firmą Raitech zorganizowała pierwszy w Polsce pokaz najnowszej prasy wielkogabarytowej Big Baler 1290 High Density.

Za nami pierwszy w Polsce pokaz pracy najnowszej prasy firmy New Holland Big Baler 1290 High Density. Prasa została zaprezentowana 27.05.2021, a sam pokaz odbył się w Wielkopolsce na polach gospodarstwa Rusko.

W pokazie oprócz prasy Big Baler brała także udział ładowarka New Holland TH7.42 w wersji Elite. Na jej wysięgniku zawieszone był chwytak do bel prostopadłościennych z firmy Goweil BTGQU. A same belki były owijane folią na owijarce stacjonarnej Goweil G4010Q Profi.

Podczas pokazu prasa zbierała zielonkę z lucerny, tu warto wspomnieć, że dzień wcześniej spadł deszcz i zielonka była bardzo wilgotna co dodatkowo utrudniało zbiór. Jednak prasa radziła sobie z nią bez żadnych problemów.

Kostka jaką robiła podczas pokazów prasa miała rozmiar: 1,2 m szerokości; 0,9 m wysokości oraz 1,5 m długości. Wilgotność zbieranej lucerny wynosiła 36 proc., a waga takiego balotu oscylowała w granicach 940 - 970 kg.

Śmiało można napisać, że w najnowszej wersji prasy Big Baler na nowo zostało zaprojektowane prawie wszystko. Nowa jest rama, napędy, hydraulika, zawieszenie oraz przekładnia główna. Wzrok przyciągają również ładne linie osłon bocznych maszyny.

Płynny rozruch

Za uruchomienie prasy bez szarpnięć odpowiedzialna jest przekładnia Smart Shift, która posiada dwa biegi. Po uruchomieniu WOM-u ciągnika przekładnia musi się rozpędzić do 850 obr./min. Po uzyskaniu tych obrotów i zatwierdzeniu komendy przez operatora przekładnia zmienia bieg i uruchamia się napęd prasy, a operator dostaje na komputerze komunikat, żeby zwiększyć obroty WOM do 1000 obr./min.

Poprzez przełożenie na kole zamachowym prasy o wadze blisko 400 kg obroty wynoszą w tym czasie 1440 obr./min. Dzięki takiemu sposobowi uruchamiania cały "start" maszyny jest bardziej płynny co zapobiega szarpnięciom i przeciążeniom. Koło zamachowe jest wyposażone w hamulec taśmowy, który ma za zadanie zatrzymać maszynę w ciągu kilkunastu sekund.

Nowy podbieracz

Podbieracz także został zaprojektowany od nowa. Jest to podbieracz krzywkowy o pięciu rzędach. Osłony palców podbieracza zostały wykonane z jest polietylenu co z jednej strony zapewnia redukcję hałasu podczas pracy oraz płynniejszy przepływ masy do dalszej części maszyny.

Za podbieraczem znajduje się rotor oraz listwa nożowa z 29 nożami. Pozwala to na cięcie zbieranego materiału na kawałki o długości 35-40mm. Na każdy nóż przypadają dwa palce rotora.

Jeszcze większy stopień zgniotu

Jak podkreśla firma New Holland prasa ma aż o 22 proc. większy stopień zgniotu w porównaniu do pras tradycyjnych. Również jej komora jest najdłuższa w tej klasie maszyn bowiem ma długość 4,05 m i tłok, którego siła jest wyższa o 58 proc. w porównaniu do poprzednich modeli pras wielkogabarytowych. Wszystkie elementy prasy są zabezpieczone przed przypadkowymi kolizjami co podnosi trwałość maszyny.

Kolejne porcje zbieranego materiału są przekazywane do komory wstępnej. Stamtąd są przenoszone w postaci "plastrów" do komory głównej. W miarę jej wypełniania są formowane kolejne baloty. Ilość "plastrów" w balocie można regulować, można regulować także jego długość w zakresie od 100 do 300 cm.

Pierścień utrzymujący zgniot posiada jest wyposażony w siłowników dwustronnego działania. Trzy na górze pierścienia oraz po dwa z jego lewej i prawej strony.

Bez resztek sznurka

Prasa jest wyposażona w opracowany od nowa system wiązania LoopMaster. Wyróżnia się on tym, że nie pozostawia żadnych resztek sznurka w zbieranym materiale. W ten sposób przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz zapobiega spożyciu sznurka przez zwierzęta. Prasa ma sześć aparatów wiążących, a w dwóch schowkach znajdujących się po obu stronach maszyny mieści się 36 rolek sznurka

W prasie BigBaler 1290 High Density zastosowano nową hydrauliczną oś z hydrauliczną amortyzacją, która pozwala lepiej podążać za ukształtowaniem terenu i zapewnia idealne rozłożenie masy pomiędzy czterema kołami, redukujące opory podczas jazdy. Nie tylko poprawia to poruszenia się prasy na polu i drodze, lecz również ogranicza zużycie. Hydrauliczna oś umożliwia wyśmienity dostęp w celu konserwacji, gdyż nie ma resorów blokujących dostęp.

Hydrauliczne podwozie

Cała rama maszyny została zaprojektowana od nowa po to by zwiększyć jej trwałość. Tandemowe podwozie prasy zostało zamontowane na hydraulicznym zawieszeniu. Pozwala to zwiększyć komfort zarówno podczas transportu jak i pracy.

Maszynę na czas załadunku sznurka można opuścić o 30 cm, po to by był lepszy dostęp do schowków na szpule. Zastosowane w prasie koła o dużej średnicy i szerokości pozwala ograniczyć niepotrzebne ugniatanie gleby. Cała maszyna zachowuje przy tym szerokość poniżej 3 m.

