New Holland Big Baler 1290 High Density pokaz zbioru słomy

Firma New Holland wraz ze swoim dilerem firmą Raitech zaprezentowała prasę wielkogabarytową Big Baler 1290 High Density podczas zbioru słomy.

Tym razem firma New Holland zaprezentowała swoją prasę Big Baler 1290 High Density podczas zbioru słomy. Sam pokaz odbył się się 18.08.2021 w Wielkopolsce.

Podczas pokazu odbywającego się na polach należących do gospodarstwa Top Farms Wielkopolska prasa zbierała słomę pozostałą po zbiorze pszenicy ozimej.

Podczas pracy udało się osiągnąć imponującą wydajność 75 sprasowanych kostek słomy na godzinę. Waga jednej kostki oscylowała w granicach 400 kg co pozwoliło na osiągnięcie wydajności wynoszącej 30t/godzinę.

Średnia waga jednego balota zebranej słomy wynosiła 400 kg. Zdjęcie: Wołosowicz

Prasa zaprojektowana na nowo

Osiągniecie tak wysokiej wydajności było możliwe dzięki całkowicie nowej konstrukcji prasy Big Baler. Inżynierowie firmy New Holland na nowo zaprojektowali między innymi podbieracz, który ma pięć rzędów palców podających. Za podbieraczem jest umieszczony rotor i listwa nożowa z 29 nożami Pozwala to na cięcie zbieranego materiału w zakresie 35-40mm.

Za płynny rozruch prasy bez szarpnięć odpowiedzialna jest także opracowana na nowo dwu biegowa przekładnia Smart Shift. Po uruchomieniu WOM-u ciągnika, przekładnia pracuje na pierwszym biegu do osiągnięcia 850 obr./min. Po uzyskaniu tych obrotów, operator ciągnika musi zatwierdzić zmianę biegu na komputerze pokładowym maszyny. Dopiero wtedy uruchamia się napęd prasy, a operator poprzez panel sterowania dostaje komendę by zwiększyć obroty WOM ciągnika do 1000 obr./min. Ta cała procedura startowa ma na celu płynny rozruch maszyny i zapobieganie nadmiernym przeciążeniom.

Większy stopień zgniotu

Nowa prasa Big Baler 1290 High Density ma aż o 22 proc. większy stopień zgniotu w porównaniu do poprzedniego modelu. Jej komora zgniatania o długości 4,05 m jest najdłuższa w tej klasie maszyn. Tłok działa na zbierany materiał z siłą o prawie 60 proc. wyższą niż w poprzednich modelach pras wielkogabarytowych.

Nowa wersja prasy Big Baler oprócz wysokiej wydajności przyciąga wzrok ładną stylistyką.

Tak duże zagęszczenie zbieranego materiału udało się osiągnąć także dzięki komorze wstępnej. To w niej początkowo jest zagęszczany zbierany materiał i dopiero stamtąd jest przenoszony do komory głównej w postaci "plastrów". Ilość plastrów w balocie można regulować.

W prasie zastosowano nowy system wiązania LoopMaster. Jego unikalną cechą jest brak pozostawiania, krótkich ścinków sznurka w zbieranym materiale co do tej pory było cechą charakterystyczną dla pras wielkogabarytowych.

W celu ułatwienia dostępu do prasy np. podczas czyszczenia zasobniki na sznurek odchylają się od maszyny. Do zasobników można załadować 36 rolek sznurka ( po 18 na każdą stronę). Zdjęcie: Wołosowicz

Szeroki wybór pras do słomy znajdziecie na www.gieldarolna.pl