New Holland Boomer Stage V – jeszcze mocniejszy kompakt

New Holland Agriculture wprowadza na rynek nową serię ciągników kompaktowych Boomer zgodnych z normą Stage V, oferujących lepsze osiągi przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Nowe funkcje zapewniają lepszą wydajność ciągnika oraz większy komfort pracy operatora.

– Seria New Holland Boomer to idealne połączenie prostoty obsługi, wydajności oraz komfortu pracy w kompaktowym wydaniu. Oferuje ona klientom duży wybór modeli, pokrywających szeroki zakres zastosowań wymagających najwyższej wszechstronności i zwrotności w niewielkim ciągniku – od ogrodnictwa krajobrazowego po utrzymanie pól golfowych, od rolników zajmujących się uprawą ziemi hobbistycznie lub w niepełnym wymiarze po właścicieli domów, od ogrodnictwa i upraw szklarniowych po winnice i sady – mówi Edoardo Ronco, kierownik ds. marketingu ciągników kompaktowych New Holland w Europie.

– Nowa seria Boomer Stage V zapewnia lepsze osiągi i większą wydajność, a także znaczne korzyści dla operatora, obejmujące większy wybór modeli, dostępnych z wyróżniającą się wysokim komfortem kabiną – podsumowuje Ronco.

Poszerzona oferta asortymentowa i nowe modele New Holland Boomer

Seria ciągników New Holland Boomer została poszerzona o dwa nowe modele klasy 3: Boomer 45 o mocy 47 KM oraz Boomer 55 o mocy 57 KM, pokrywające segment mocy w przedziale do 60 KM.

Oferta nowych mocy dodatkowo zwiększa wszechstronność ciągników Boomer, mogą bowiem one z większą łatwością sprostać najbardziej wymagającym zadaniom, typowym dla tej gamy maszyn – od koszenia po lekkie prace uprawowe, transport czy też zamiatanie i odśnieżanie ulic.

Nowa kabina ciągników New Holland Boomer zapewnia najwyższy komfort

Wszystkie modele New Holland Boomer klasy 2 i 3 dostępne są teraz z wyróżniającą się wysokim komfortem kabiną Boomer Suite, oferującą doskonałą widoczność i ergonomiczne elementy sterowania.

Odnowiona deska rozdzielcza wyposażona jest w nowy, umieszczony na tablicy przyrządów prędkościomierz LCD, który ułatwia wykonywanie operacji. Dzięki licznym funkcjom nowa seria Boomer zwiększa również komfort pracy oraz zmniejsza zmęczenie operatora.

Modele z przekładnią hydrostatyczną zawierają również standardowy tempomat. Modele klasy 3 wyposażone w tę przekładnie oferują również jako opcję nowy system Servo Hydraulic Assist, zmniejszający do minimum wysiłek wymagany do obsługi pedału gazu.

Większa efektywność i wydajność produkcyjna w tym samym kompaktowym wydaniu

Modele New Holland Boomer z przekładnią hydrostatyczną dostępne są teraz z funkcją EZ Speed, która koordynuje hydrostatyczny pedał jazdy do przodu z prędkością silnika, co przekłada się na większą wydajność i wszechstronność.

Gdy operator aktywuje tę funkcję, a przepustnica ręczna znajduje się w dolnym położeniu, silnik przyśpiesza po naciśnięciu pedału hydrostatycznego. Zapewnia to właściwą prędkość obrotową silnika oraz dostępność odpowiedniej prędkości jazdy, zawsze wtedy, gdy jest to konieczne.

Funkcja ta jest bardzo przydatna w zastosowaniach, w których przykładowo operator chce utrzymać niski poziom hałasu po zatrzymaniu ciągnika oraz zwiększyć prędkość obrotową silnika tylko wtedy, gdy ciągnik zacznie się przemieszczać.

Funkcja EZ Speed w ciągnikach New Holland może również zostać dezaktywowana, umożliwiając operatorowi niezależne sterowanie dźwignią przepustnicy ręcznej oraz pedałem hydrostatycznym, w pracach z WOM-em wymagających utrzymania konkretnej prędkości obrotowej silnika w celu zapewnienia wymaganej prędkości WOM-u.

Nowa funkcja Auto WOM-u, łatwo aktywowana za pomocą przełącznika, powoduje automatyczne wyłączenie WOM-u przy podniesieniu automatycznego układu zawieszenia narzędzi oraz jego ponowne załączenie po opuszczeniu układu zawieszenia.

Rozwiązanie to nie tylko zwiększa komfort pracy i zmniejsza zmęczenie operatora, przyśpiesza również pracę w wymagających częstego podnoszenia i opuszczania tylnego podnośnika, przekładając się na wyższą wydajność.

Nowe jednostki napędowe ciągników New Holland Boomer

Nowe 3-cylindrowe silniki z turbodoładowaniem ciągników New Holland Boomer wyposażone są w technologię wtrysku bezpośredniego Common Rail, zapewniając bardzo wysokie osiągi oraz imponujący zapas momentu obrotowego, osiągającego 188 Nm przy 1600 obr./min w największym modelu serii – Boomer 55.

Większa chłodnica oraz wentylator chłodzący dodatkowo zwiększają wydajność pracy silnika. Układ recyrkulacji spalin wyposażony jest w nowej generacji system oczyszczania spalin obejmujący katalizator utleniający DOC oraz filtr cząstek stałych.

Silnik oraz układ recyrkulacji spalin razem spełniają wymogi normy Stage V, zapewniając wyjątkową oszczędność paliwa. W nowej serii ciągników New Holland Boomer wprowadzono również liczne funkcje zwiększające oszczędność paliwa, takie jak dostępność ustawienia prędkości WOM-u 540E w modelach klasy 3, dzięki czemu prędkość WOM-u nigdy nie przekracza docelowej prędkości obrotowej o więcej niż 10%, co z kolei przekłada się na niskie zużycie paliwa.

Wysoka wszechstronność serii New Holland Boomer we wszystkich zastosowaniach wspomagana jest szerokim wyborem opon, w tym opon do zastosowań rolniczych, przemysłowych oraz szerokich opon trawnikowych o niskim nacisku na podłoże.