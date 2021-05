New Holland Braud 11.90X Multi - nowy, uniwersalny kombajn

Braud 11.90X Multi to nowy kombajn koncernu New Holland przeznaczony do zbioru oliwek i migdałów. Można go także szybko przystosować do zbioru jabłek, pomarańczy i śliwek.

Choć gaje oliwne kojarzą się nam raczej z biblijnymi przypowieściami, to obecnie stanowią ważną gałąź gospodarki rolnej wielu krajów położonych w śródziemnomorskiej strefie klimatycznej. Ich uprawa przynosi znaczne zyski, a popyt na wysokiej jakości oliwę z oliwek wciąż rośnie. Podobnie rzecz ma się z uprawą migdałów, których przemysł spożywczy ma ciągły niedosyt.

Dlatego nie dziwi fakt, że koncern New Holland w swojej ofercie posiada wyspecjalizowane kombajny przeznaczone do zbioru zarówno oliwek, jak i migdałów przemysłowo uprawianych na plantacjach od Kaukazu po Wyspy Kanaryjskie.

New Holland Braud 11.90X Multi - kombajn uniwersalny

New Holland oferuje obecnie cztery linie produktów w kombajnach specjalistycznych Braud: ekskluzywną dla winnic, Dual (winnice i gaje oliwne), ekskluzywną dla gajów oliwnych i najnowszą, zaprezentowaną obecnie, Braud 11.90X Multi przeznaczoną dla gajów oliwnych, migdałów i innych upraw, w tym jabłek, pomarańczy i śliwek.

W czasie prezentacji kombajnu, która odbyła się 17 maja, Francesco Zazzetta, dyrektor generalny New Holland w Hiszpanii, podkreślał, że dzięki temu, iż NH Braud 11.90X Multi można wykorzystać przy zbiorach zarówno oliwek, migdałów, jak i owoców, okres jego eksploatacji w sezonie zbiorów został maksymalnie wydłużony. Dzięki takiemu wykorzystaniu sprzętu wzrasta poziom rentowności ekonomicznej użytkownika kombajnu, a jego amortyzacja rozkłada się w czasie.

Wysoką produktywność i wydajność kombajnu osiągnięto dzięki dwóm zbiornikom o pojemności 5000 l, po jednym z każdej strony. Kombajn New Holland Braud 11.90X Multi ma również większą szerokość, aby móc lepiej radzić sobie z obróbką krzewów. Rozmiar kół wynosi 34 cale dla opony tylnej i 28 cali dla opony przedniej. Maszyna jest napędzana 182-konnym silnikiem i posiada hydrostatyczną skrzynię biegów. Może pracować przy nachyleniach terenu do 25 proc., a jej teleskopowe zawieszenie zapewnia kąt skrętu 90 stopni.

