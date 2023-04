New Holland pod koniec roku wprowadzi nowe, inspirowane projektem Pininfariny, ciągniki do winnic. Modele Straddle TE6.120N i TE6.150N to wielofunkcyjne traktory zaprojektowane specjalnie do wąskich winnic – są wyjątkowo zwrotne, kompaktowe i wyglądają dość oryginalnie.

Nowy projekt serii Straddle TE6 jest inspirowany konceptem stworzonym przez firmę New Holland we współpracy z firmą Pininfarina. Włoska spółka projektowa jest przede wszystkim znana z przepięknych nadwozi samochodowych. Z usług Pininfariny najmocniej korzystało Ferrari, a z firm dostępnych dla zwykłych zjadaczy chleba warto wymienić Peugeota (m.in. modele 504, 205 czy 406 coupe). Oprócz samochodów Pininfarina projektowała w przeszłości lokomotywy, rowery czy sprzęt AGD, ale mają także za sobą udane projekty dla rolnictwa. To z pracowni we włoskiej miejscowości Combiano wyszedł nowy design Zetorów czy nowoczesne kabiny dla FiatAgri w latach 70. W tej chwili włoska pracownia i manufaktura należy do hinduskiego koncernu Mahindra & Mahindra Limited, największego producenta traktorów na świecie (w portfolio indyjskiego przedsiębiorstwa są także samochody, motocykle, skutery, agregaty prądotwórcze).

Futurystyczny koncept New Hollanda i Pininfariny został zdobywcą nagrody Good Design Award oraz German Design Award w 2022 r. Prototyp charakteryzował się stylowym nadwoziem inspirowanym kształtem kieliszka szampana. Miał to być hołd dla producentów win z regionów takich jak Szampania, Médoc czy Burgundia. Wersja produkcyjna nie jest już tak futurystyczna i jej forma jest efektem funkcji niż chęci wykonania maszyny dla samego niebanalnego wyglądu.

Zaprojektowane dla najlepszych

New Holland twierdzi, że nowe ciągniki TE6.120N i TE6.150N zostały specjalnie zaprojektowane dla najbardziej prestiżowych regionów winiarskich. Dostosowano je do wąskich francuskich winnic i każdego terenu o podobnych właściwościach.

New Holland TE6 150N, fot. mat. prasowe

- Wielofunkcyjność, zwrotność, kompaktowa konstrukcja i moc: to kluczowe elementy nowej gamy traktorów Straddle, która całkowicie rewolucjonizuje naszą ofertę maszyn do winnic. Najlepszą jakość zapewnia nasza inżynieria i produkcja w Centre of Excellence w Coëx we Francji, gdzie traktory są wytwarzane. Miejsce to specjalizuje się w kombajnach do winogron, oliwek, obsługując klientów na całym świecie – powiedział Thierry Le Briquer, globalny kierownik ds. produktów i platform do zbioru winogron, oliwek i kawy w New Holland.

Dobre wyposażenie i unikalny design

Nowe ciągniki mają trzy miejsca, w których operator może zaczepić narzędzia - z przodu, z tyłu i na sobie. Sprzęt został zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić szybkie podłączenie opryskiwacza (mniej niż 10 minut) i umożliwić operatorowi utrzymanie podłączonych narzędzi bez wychodzenia z kabiny, oszczędzając czas i maksymalizując wydajność. Maksymalną zwrotność zapewnia nowy układ kierowniczy typu Superlight.

Ciągniki serii Straddle są wyposażone w podobne technologie, co standardowe traktory przedsiębiorstwa, czyli m. in.: wyświetlacz Intelliview IV Plus czy My PLM Connect, umożliwiające operatorom zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym, na pokładzie lub zdalnie.

New Holland TE6 150N, fot mat. prasowe

CNH Industrial inwestuje we Francji

Nowe traktory wyróżniają się unikalnym designem, ale także kolorem Blue Power. Zaś pod maską znajdziemy najnowsze silniki FTP Stage V oraz układ hydrauliczny IntelliFlow.

Nowe ciągniki New Holland są częścią większych planów CNH Industrial. Włoska firma zamierza zainwestować 21,4 mln euro w ciągu najbliższych dwóch lat we francuski zakład produkcyjny i badawczo-rozwojowy w Coëx. Inwestycja ta koncentruje się na rozbudowie mocy produkcyjnych zakładu i rozwoju produktów.

- Zakład w Coëx jest uznawany na całym świecie za centrum doskonałości w zakresie zbiorów specjalistycznych i eksportuje na cały świat to, co najlepsze z napisem „Made in France” — powiedział Carlo Sisto, prezes CNH Industrial na region EMEA.

Maszyny do zbioru winogron marki Braud są częścią koncernu Fiat od 1982 r., fot. Rene Rauchenberger / Pixabay

Fabryka New Holland w Coëx została przejęta wraz z firmą Braud. Firma została założona w 1898 r. przez Alexandre'a Brauda w Saint-Mars-la-Jaille. Początkowo przedsiębiorstwo specjalizowało się w budowie młocarni. W kolejnych dekadach francuska marka wyspecjalizowała się w technologii zmechanizowanego zbioru winogron opracowując i produkując samobieżne kombajny do zbioru winogron i oliwek. W 1982 r. Braud zostało przejęte przez firmę Fiat-Allis. Od 1988 r. firma stała się częścią grupy CNH Global, zaś historyczny oddział w Saint-Mars La Jaille został zamknięty w 1989 r.

Dla koncernu CNH francuskie pochodzenie maszyn z Coëx jest bardzo ważne. Sprzęt produkowany w tym miejscu jest certyfikowany jako Origine France Garantie (gwarantowane francuskie pochodzenie), a seria TE6 jest w trakcie tej certyfikacji.

- Z wielką dumą dodajemy serię Straddle do naszej oferty. Sprzęt charakteryzuje się nowym designem, który łączy naszą tożsamość z najbardziej innowacyjnymi funkcjami. No i został on zainspirowany współpracą ze wspaniałą firmą projektową Pininfarina. Takie pochodzenie zapewnia elegancję, komfort i wydajność. Nie mogę się doczekać, aby wkrótce zobaczyć te ciągniki w akcji w najbardziej prestiżowych winnicach – powiedział Carlo Lambro, prezes marki New Holland Agriculture.

Dla tych, którzy są ciekawi historii firmy polecamy wizytę w muzeum L'Aventure Braud w Saint-Mars-La-Jaille, które otwarto w 2019 r.