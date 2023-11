Złoty medalista konkursu na innowacje targów Agritechnica - New Holland CR11. Pierwszego dnia targów pokazano skrywaną dotąd przed szerszym gronem maszynę. Kombajn robi wrażenie

Już kilka tygodni temu informowaliśmy o medalach Agritechniki za innowacje. Złoty medal otrzymał New Holland za kombajn, tajemniczo dotąd nazywany „New Combine”. Dziś oficjalnie i z pompą zaprezentowano nowy kombajn. Przed Państwem New Holland CR11!

New Holland CR 11 - jeszcze wydajniejszy niż CR10.90?

Taki był zamysł inżynierów CNH. Dzięki silnikowi CFPT Industrial Cursor 16 o mocy 775 KM, dwóm 24-calowym rotorom, zbiornikowi ziarna o pojemności 20 000 l i prędkości rozładunku 210l/s, CR11 znacznie zwiększa wydajność do poziomów, które nie były wcześniej osiągalne - nawet w CR10.90

Agritechnica 2023 i New Holland CR11, fot.KP

A warto przypomnieć, że wspomniany CR10.90 rekordzistą świata pod względem tonażu pszenicy zebranej w ciągu ośmiu godzin –797,656 ton. Aż strach co będzie mógł nowy CR11, który jak twierdzą przedstawiciele marki bazuje sukcesie obecnej gamy flagowych kombajnów New Hollanda.

To co jednak urzekło jurty targów, to nie tylko wydajność. New Holland zaprojektował nowy kombajn CR przewidując, że wymagania dotyczące zbiorów będą nadal ewoluować, a także w odpowiedzi na opinie klientów poszukujących wydajności ale i mniejszych strat ziarna i maksymalnej ochrony jakości ziarna.

Wydajny zbiór bez strat?

Inżynierowie New Holland pracowali nad stworzeniem maszyny żniwnej o zerowych stratach, opracowując podwójny kosz sitowy Twin Clean. Jego konstrukcję stanowią dwa systemy czyszczące umieszczone jeden za drugim: 2 sita górne, 2 sita dolne, 2 dolne ślimaki ziarnowe i 2 zestawy czujników ciśnienia mierzące obciążenie kosza sitowego.

Pierwszy w branży układ Twin Clean jestw pełni zautomatyzowany, aby zapewnić równomierne rozmieszczenie poprzeczne materiału na koszu czyszczącym, a tym samym osiągnąć maksymalną wydajność przy praktycznie zerowym poziomie strat.

Całkowicie nowy system zarządzania resztkami pożniwnymi obejmuje nowy rozdrabniacz i rozrzutnik, zaprojektowany w celu zapewnienia najlepszej jakości sieczki i równomiernego rozrzucania resztek pożniwnych na szerokości cięcia do 60 stóp.

IntelliSpread - nagrodzony system rozrzucania słomy

Nagrodzony system radarowy Intellispread, zdobywca srebrnego medalu Agritechnica Innovation 2022, automatyzuje proces rozrzucania, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie resztek pożniwnych za kombajnem, niezależnie od wpływu wiatru, rodzaju uprawy czy warunków wilgotności.

Usuwanie zatorów bez wychodzenia z kabiny?

W celu skrócenia czasu przestojów zaprojektowana została nowa, w pełni zautomatyzowana procedura usuwania zatorów. Chociaż nowy kombajn CR11 jest gotowy do pracy z maksymalną przepustowością, marka New Holland zdaje sobie sprawę, że niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie ryzyka zatoru. W przypadku zatoru w kombajnie, automatyczny proces usuwania zatorów poprowadzi operatora przez wszystkie kroki procedury w taki sposób, aby mógł on oczyścić kombajn w ciągu kilku minut, a nie godzin. Co ważne, bez opuszczania kabiny i bez wysiłku fizycznego - tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele marki.

Oprócz tego funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo podczas usuwania zatorów, ponieważ żadna osoba nie opuszcza w tym czasie kabiny. Zapobieganie przestojom dodatkowo wspomaga uproszczony układ napędowy kombajnu, który zawiera aż o 25% mniej komponentów dzięki eliminacji wszystkich napędów łańcuchowych.

New Holland CR11 - złoty medal targów Agritechnica 2023, fot.KP

IntelliView 12 i IntelliSteer oraz telematyka

CR11 będzie również wyposażony w nowy wyświetlacz Intelliview 12 i system prowadzenia IntelliSteer, wraz z innymi niezbędnymi funkcjami rolnictwa precyzyjnego, takimi jak telematyka i zdalny podgląd ekranu.

Ponadto układ NutriSense jest wyposażony w czujnik NIR, który monitoruje jakość upraw wykorzystując promieniowanie w bliskiej podczerwieni.

15-metrowy heder od McDon i specjalnie opracowane opony Michelina

Warty uwagi jest również nowy 15-metrowy (50-stopowy) zespół żniwny, produkowany przez firmę MacDon dla New Hollanda.

Uwzględniając tendencje do redukcji ugniatania gleby, w połączeniu z przepisami dotyczącymi szerokości transportowej, CR11 oferuje różne gąsienice.

Maszyna prezentowana na targach Agritechnica jest wyposażona w opony Michelin Cerexbib 2 wrozmiarze 900/65R46 o średnicy 2,32m – to wspólny projekt New Holland i Michelin. Jest to pierwszy raz, kiedy opony tego rozmiaru są wprowadzane do kombajnów dowolnego typu.