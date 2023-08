New Holland TL5 „Acessível” powstał we współpracy z firmami Elevittá, Arteprima i Senai z São Leopoldo, fot. mat. prasowe CNH

Rzadko się zastanawiamy nad tematem ciągników dla osób niepełnosprawnych. Zagadnienie to jest omijane przez większość producentów, a przecież wśród rolników zdarzają się osoby na wózkach. Wyzwanie podjął brazylijski oddział marki New Holland projektując pierwszy na świecie ciągnik przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

Czasy gdy producenci wszelkich pojazdów oferowali specjalne modele dla osób niepełnosprawnych minęły bezpowrotnie. Takie dziwolągi jak Velorex, enerdowski Piccolo Duo z silnikiem Simsona czy Trabant z osprzętem Hycomat to daleka przeszłość. W tej chwili pojazdy raczej dostosowuje się w firmach zewnętrznych niż oferuje jako opcja w salonie.

W rolnictwie jest podobnie, a dostosowanie pojazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych jest znacznie trudniejsze. W efekcie w Europie działa kilka specjalistycznych firm przystosowujących rolniczy sprzęt dla osób z niepełnosprawnością nóg. Nie jest to łatwa przeróbka, bo o ile dostosowanie kabiny i sposobu jazdy dla takich osób to pestka, tak stworzenie warunków do wygodnego wsiadania wymaga już nie lada sprzętu. I taki sprzęt jest już na rynku – są to specjalne podnośniki, które wręcz „ładują” operatora do kabiny.

W opracowaniu modelu TL5 „Acessível” uczestniczył także klient New Holland, który porusza się na wózku inwalidzkim, fot. mat. prasowe CNH

Dane potwierdzają potrzebę produkcji

New Holland Agriculture z Brazylii poszedł o krok dalej i stworzył model TL5 „Acessível”, który będzie produkowany w zakładzie w Kurytybie oraz stanie się oficjalną wersją w katalogach koncernu. Traktor został zaprojektowany z myślą o osobach z niepełnosprawnością kończyn dolnych.

Według Narodowego Badania Zdrowia z 2019 r., opublikowanego przez brazylijskie Ministerstwo Zdrowia wraz z Brazylijskim Instytutem Geografii i Statystyki, w Brazylii mieszka 17,3 mln osób w wieku powyżej dwóch lat z pewnym rodzajem niepełnosprawności (8,4 proc. populacji), z czego 7,8 milionów ma fizyczne niepełnosprawności kończyn dolnych. Z ogólnej liczby osób niepełnosprawnych w Brazylii 2,9 miliona mieszka w wiejskich gospodarstwach domowych.

- Osoby niepełnosprawne, w tym te, które mieszkają i pracują na wsi, chcą samodzielnie wykonywać wszelkie czynności. Również te na roli. Jako marka typu full-liner, której portfolio zaspokaja potrzeby małych, średnich i dużych gospodarstw, New Holland rozszerza swoją gamę produktów, wprowadzając ciągnik dla osób niepełnosprawnych. Pomoże to wyeliminować bariery, które obecnie uniemożliwiają wielu rolnikom wejście do maszyny – powiedział Eduardo Kerbauy, wiceprezes New Holland Agriculture na Amerykę Łacińską.

TL5 „Acessível” był już pokazywany

New Holland TL5 „Acessível” po raz pierwszy zaprezentowano, jeszcze jako ciągnik koncepcyjny, na targach Rural Coopavel i Expodireto Cotrijal w 2020 r. (są to dwie główne imprezy targowe w kraju), gdzie spotkał się z uznaniem zarówno opinii publicznej, jak i prasy. Produkt końcowy powstał we współpracy z firmą Elevittá, Arteprima i Senai z São Leopoldo, zajmującą się inkluzywną mobilnością.

Co ciekawe w opracowaniu modelu TL5 „Acessível” uczestniczył także klient New Holland, który porusza się na wózku inwalidzkim.