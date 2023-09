New Holland dostarczył 200 ciągników do Tanzanii

Podziel się

Ciągniki New Holland gotowe do rozpoczęcia szkoleń dla tanzańskich rolników, fot. mat. prasowe

Tanzania leży we wschodniej Afryce i należy do najbiedniejszych państw świata. Jej gospodarka w dużym stopniu opiera się na rolnictwie, które stanowi prawie jedną czwartą PKB. Firma New Holland wspiera rozwój tamtejszego rolnictwa dostarczając m.in. swoje ciągniki.

PARTNER SERWISU

Władze Tanzanii, którą zamieszkuje ponad 50 mln ludzi, zachęcają rolników do mechanizacji swoich gospodarstw – celem zwiększenia produktywności, przekładającej się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego tego państwa. Znaczące przeobrażenia tamtejszego rolnictwa mają nastąpić już w przeciągu najbliższych trzech lat. New Holland wspiera Tanzanię w rozwoju rolnictwa Firma New Holland wspierając tę inicjatywę, dostarczyła w pierwszych miesiącach tego roku 200 nowych ciągników do tego afrykańskiego kraju. Są to typowo mechaniczne traktory serii TD (dostępnej w przeszłości w naszym kraju) z napędem na jedną oraz dwie osie. Inauguracyjna sesja szkoleniowa New Holland w mieście Katesh, fot. mat. prasowe Na tym jednak działanie tego producenta się nie kończą. Globalny producent maszyn rolniczych zorganizował także w mieście Katesh szkolenia z obsługi swoich ciągników dla tamtejszych rolników, a także utworzył koalicję na rzecz zapewnienia dostępu do korzystnego finansowania dla tanzańskich farmerów. W szkoleniach New Holland brali udział także przedstawiciele EFTA, fot. mat. prasowe W jej skład weszli: lokalny dystrybutor New Holland, EFTA (Equity for Tanzania –tanzańska firma zajmująca się finansowaniem leasingu, specjalizująca się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw) oraz CRDB, czyli jeden z wiodących banków w tym afrykańskim kraju. Czytaj więcej Największy ciągnik New Holland ma teraz prawie 700 KM CNH Industrial stara się udostępniać innowacje rolnikom na całym świecie W ostatnim czasie CNH Industrial (właściciel marki New Holland) zbudowało silną pozycję w Tanzanii, a dzięki temu władze tego koncernu mają nadzieję na nawiązanie kolejnych partnerstw w celu rozpowszechniania mechanizacji rolnictwa w Afryce Wschodniej i Kenii. Trzeba dodać także, że w trakcie wspomnianych szkoleń tanzańscy rolnicy przekazywali cenne uwagi na temat tego, jak można zmodyfikować produkty New Holland w celu dostosowania ich do tamtejszych, specyficznych warunków gospodarowania. Czytaj więcej Elektryczny New Holland T4 Electric Power wchodzi do produkcji Czytaj więcej Traktor w prezencie, czyli Kingway Startrac





Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin