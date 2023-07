Pokaz polowy zorganizowany przez firmę Agros-Wrońscy był okazją do bliskiego zapoznania się z wieloma ciekawymi maszynami, fot. Artur Tłustochowicz

Firma Agros-Wrońscy to znany i poważany dystrybutor maszyn rolniczych, którego historia sięga 1991 roku. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w pokazie polowym, na którym prezentowane były ciągniki i kombajny New Holland, maszyny uprawowe i siewniki Agro-Masz oraz kilka innych sprzętów.

Pokaz zorganizowany przez Agros-Wrońscy odbył się na polach w miejscowości Antonina, położonej w niewielkiej odległości od siedziby firmy ze Strzelec Wielkich.

Pierwsza w Polsce prasa belująca New Holland Pro-Belt 190

Na polach miejscowości Antonina prezentowane były m.in. kombajny New Holland CX6.70 i CX7.80, ciągniki T7.290 HD, T7.190 SWII, T7.270, T7.165S i T6.180 tej samej marki.

Z niebieskimi ciągnikami zagregowane były maszyny Agro-Masz, w tym brona do uprawy płytkiej Faster 5 m, brona talerzowa ciężka BTC 6 m, brona mulczowa BM 7,5 m, siewnik do uprawy uproszczonej Aquila Drive 400, agregat podorywkowy Runner 4m oraz pług obrotowy POV 4-skibowy vario. Wszystkie one brały udział w pokazie praktycznym.

Maszyny uczestniczące w pokazie prezentowali przedstawiciele producentów, w tym m.in. (od prawej) Rafał Stępień z Agro-Maszu, Krzysztof Kowalski, Agros-Wrońscy oraz Kamil Deląg z New Holland Polska, fot. Artur Tłustochowicz

Ponadto zapoznać się można było z przyczepami i rozrzutnikiem obornika Metal-Fach, opryskiwaczem zaczepianym Hardi Ranger 25, a także włoską ładowarką Dieci Agri Farmer 34.7.

Niestety, nieprzewidywalna pogoda uniemożliwiła pokazowy zbiór jęczmienia oraz belowanie słomy pierwszą sprzedaną w Polsce prasą New Holland Pro-Belt 190, która przyjechała razem z ciągnikiem z gospodarstwa jej właściciela.

Licytacja przyczep i rozrzutnika Metal-Fach

W Antoninie miała odbyć się także licytacja maszyn Metal-Fach: przyczepy dwuosiowej T711/2 o ładowności 10 ton, przyczepy tandem T730/2 10 ton oraz jednoosiowego rozrzutnika obornika N279 Rotos 14 ton w czarnych barwach, dostępnych tylko u Agros-Wrońskich.

Ich ceny wywoławcze wynosiły odpowiednio: 66 900 (katalogowo 82 900), 69 900 (87 900) oraz 133 000 (190 000) złotych. Niestety z powodu za małej ilości osób chętnych do licytowania, maszyny nie trafiły do żadnego gospodarstwa. Przedstawiciele Agros-Wrońskich zapraszają jednak osoby ewentualnie zainteresowane zakupem na negocjacje do siedziby ich firmy w Strzelcach Wielkich

Dodajmy, że firma Agros-Wrońscy posiada także swoje oddziały we Wróblewie koło Sieradza, w Szonowicach niedaleko Raciborza oraz Zdanowicach nieopodal Jędrzejowa.

Pokaz polowy cieszył się sporym zainteresowaniem rolników, a jeden z nich przyjechał nań wiekowym Ursusem C-330.