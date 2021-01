New Holland - lider po raz 12

Mimo pandemii w 2020 r. sprzedaż ciągników rolniczych w naszym kraju miała się bardzo dobrze. Po raz kolejny okazało się, że lider jest jeden - New Holland.

Wyniki sprzedaży nowych ciągników rolniczych na polskim rynku w 2020 roku kolejny raz potwierdzają dominację marki New Holland, która od 12 lat utrzymuje pozycję lidera w rejestracji nowych ciągników rolniczych w Polsce. Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. polscy rolnicy zarejestrowali 9892 nowych ciągników, w tym ciągników marki New Holland aż 1819.

Jak podkreśla Adam Sulak, dyrektor Marki New Holland i członek zarządu CNH Industrial Polska Sp. z o.o.: Jest to niewątpliwy sukces całej naszej sieci dystrybucyjnej. Zaangażowanie ludzi związanych z marką i koncentracja na najwyższych standardach pracy w każdym obszarze naszego działania przekładają się na lojalność i zaufanie klientów, którzy otrzymują od nas wszechstronną i profesjonalną obsługę w każdym punkcie sprzedaży i serwisu.

Co ciekawe, New Holland jako jedyny producent może pochwalić się aż trzema modelami w rankingu TOP 10 najlepiej sprzedających się ciągników rolniczych w Polsce w 2020 roku. Są to modele z różnych segmentów mocy:

• TD5.85 - 188 rejestracji

• T4.75S - 147 rejestracji

• T6.125 - 139 rejestracji

Z kolei Łukasz Chęciński, szef marketingu New Holland w Polsce podkreśla:

- Fakt, że w sprzedaży nowych ciągników rolniczych marka New Holland jest od 12 lat niekwestionowanym liderem, oczywiście daje nam ogromną satysfakcję, ale jednocześnie bardzo nas motywuje. Taki wynik to swego rodzaju duża odpowiedzialność, nie możemy sobie pozwolić na sprawienie zawodu naszym obecnym i przyszłym klientom.

Gratulujemy sukcesu.