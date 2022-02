New Holland napędzany metanem wjeżdża do USA

Parę dni temu New Holland Agriculture North America ogłosił wprowadzenie ciągnika T6.180 Methane Power na rynek amerykański.

- T6.180 Methane Power jest wynikiem pionierskich prac New Holland nad wykorzystaniem paliw alternatywnych w ramach naszej strategii Lidera Czystej Energii. Jest to znaczący krok naprzód na drodze do dekarbonizacji rolnictwa. Nowy ciągnik jest dostępny dla naszych klientów od sezonu 2022 – skomentował Michael Cornman, kierownik segmentu żywego inwentarza i nabiału w New Holland Agriculture North America.

Wydajność jak w dieslu przy nawet 30 proc. niższych kosztach eksploatacji

Producent zaznacza, że T6 Methane Power zapewnia osiągi swojego odpowiednika z silnikiem wysokoprężnym. Nowy traktor dysponuje mocą 175 KM i momentem obrotowym 740 Nm. Może być zasilany biometanem lub sprężonym gazem ziemnym (CNG).

Ciągnik na metan? Czy to jest przyszłość rolnictwa? A może jednak pojazdy elektryczne? fot. mat. prasowe CNH Industrail

W porównaniu z limitami emisji dozwolonymi na mocy europejskich przepisów dotyczących emisji Stage V, T6 Methane Power wytwarza o 98% mniej cząstek stałych. Przy stosowaniu biometanu może zapewnić od 10 do 15 proc. redukcji CO2 przy ujemnym profilu emisji.

Do oczyszczania spalin zastosowano prosty, bezobsługowy konwerter katalityczny, eliminujący potrzebę stosowania systemu recyrkulacji i oczyszczania spalin oraz filtra cząstek stałych, a także nielubianego płynu do silników Diesla.

Nowy silnik od FPT

T6 Methane Power wyposażony jest w całkowicie nowy silnik o pojemności 6,7 litra, opracowany specjalnie do zastosowań rolniczych przez FPT Industrial. Technologia korzysta z ponad 20-letniego doświadczenia firmy w rozwoju układów napędowych na gaz ziemny (stosowanych powszechnie w ciężarówkach). Do chwili obecnej FPT Industrial wyprodukowała ponad 50 tys. silników na gaz ziemny.

T6 Methane Power na targach World Ag Expo 2022

Ciągnik T6 Methane Power zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych na targach World Ag Expo 2022, które odbędą się w dniach 8-10 lutego 2022 r. w Tulare w Kalifornii.

Czy omawiany ciągnik trafi również do Polski? Przedstawiciele New Holland zapowiadają, że tak. I stanie się to już na wiosnę tego roku. Cena nie jest jeszcze znana, ale warto tu nadmienić, że w Niemczech jest ona zbliżona do standardowej wersji z silnikiem diesla. U naszych sąsiadów ciągnik jest już dostępny i co ważniejsze ochoczo kupowany - o czym już pisaliśmy.