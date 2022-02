New Holland oficjalnym sponsorem Giro d’Italia 2022

Pod koniec stycznia firma New Holland Agriculture ogłosiła, że została oficjalnym sponsorem Giro d’Italia 2022. Marka związana finansowo z grupą Fiata będzie towarzyszyć najlepszym kolarzom świata podczas zmagań na drogach wokół Włoch.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani tym sponsoringiem. New Holland jest znany ze swojej rozległej sieci i bliskiej relacji z klientami. A dzięki tej współpracy, w ciągu trzech tygodni wyścigu Giro d’Italia, będziemy wśród wielu fanów i społeczności wiejskich, które podążają za sportową rywalizacją - powiedział Sean Lennon, wiceprezes New Holland Agriculture Europe.

Jeden z trzech europejskich klasyków

Giro d’Italia jest jednym z trzech najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Europie. Jak co roku impreza organizowana we Włoszech rozpocznie rywalizację na najwyższym poziomie. Pozostałe wielkie wyścigi odbędą się latem i będą to oczywiście Tour de France i Vuelta de España. Dla miłośników dwóch kółek warto też przypomnieć, że Polsce na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się Tour de Pologne.

Ponad sto lat tradycji

Edycja 2022 to już 105. wyścig w historii Giro d’Italia. Wszystko zaczęło się w 1909 r.

Jedynym Polakiem wygrywającym poszczególne etapy podczas wyścigu dookoła Włoch był Lech Piasecki, startujący w latach 80. Oprócz niego na podium pojawiali się: Czesław Lang, Joachim Halupczok, Zbigniew Spruch, Bartosz Huzarski, Michał Gołaś i Przemysław Niemiec. W "generalce" najwyższe, piąte miejsce w 2016 r. zdobył Rafał Majka.

Start w... Budapeszcie

Co ciekawe tegoroczna edycja rozpocznie się nie we Włoszech, a w Budapeszcie. Start zaplanowano na 6 maja. Potem zostaną zorganizowane trzy pierwsze etapy na Węgrzech, po czym kolarze udadzą się do Italii. Całość zakończy się 29 maja po 21 wyczerpujących etapach.

- Z dumą ogłaszamy partnerstwo z New Holland. Giro d’Italia biegnie przez włoską wieś i przechodzi przez wiele wiejskich lokalizacji. To świetne wydarzenie sportowe, społeczne i kulturalne – powiedział Matteo Mursia, dyrektor ds. sprzedaży i partnerstwa RCS Sport, organizatora wyścigu.

W ramach przygotowań do Giro d’Italia, New Holland zaprosi swoich klientów, dealerów i pracowników do uczestniczenia w bogatym programie inicjatyw i działań komunikacyjnych związanych z tym popularnym wydarzeniem sportowym.