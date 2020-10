New Holland podpisał umowę na wyłączność z Maschio Gaspardo

Marka New Holland poinformowała właśnie o podpisaniu umowy partnerskiej z firmą Maschio Gaspardo, w ramach której włączy do swojej oferty brony talerzowe i głębosze, które sprzedawane będą pod marką New Holland.

Maschio Gaspardo jest wiodącym producentem sprzętu rolniczego do uprawy gleby, siewu i sadzenia, nawożenia, ochrony roślin, zarządzania użytkami zielonymi oraz maszyn zielonkowych. W ramach umowy firma Maschio Gaspardo będzie produkowała dla marki New Holland wybrane modele bron talerzowych oraz głęboszy. Nowe produkty do uprawy gleby będą dystrybuowane poprzez autoryzowaną sieć dealerską marki New Holland od 2021 r.

- Bardzo cieszymy się z naszej nowej umowy partnerskiej z Maschio Gaspardo. New Holland jako marka stale poszukuje, usprawnia i poszerza ofertę dla swoich Klientów, aby zapewnić im innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. W Maschio Gaspardo znaleźliśmy partnera z długoletnim doświadczeniem, lidera w swojej dziedzinie. Dlatego za sprawą tej umowy możemy udostępnić ich najwyższej jakości wyroby naszym Klientom, poszerzając gamę produktów, która pozwoli dopasować sprzęt wysokiej jakości do ich wymagań - mówi Carlo Lambro, prezydent marki New Holland Agriculture.

W sezonie 2021 marka New Holland wprowadzi pierwsze wyroby dostarczone w ramach umowy - kompaktowe brony talerzowe SDM i SDH oraz głębosze SUM i SUH. Nowe linie produktów będą oferować modele idealnie dostosowane do gam ciągników marki New Holland, od ciągników serii T5 po ciągniki T7 o mocy 300 KM, do zastosowań w ciężkich warunkach glebowych.

Nowe wyroby w pierwszej kolejności wprowadzone zostaną na kluczowe rynki europejskie w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii, Holandii, Polsce, Portugalii, Szwecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Marka New Holland zaprezentuje szczegółowo nowe produkty pod koniec roku.